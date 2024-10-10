Görüş Bildir
Haberler
Video
Trafikte Kamyonları Sollayarak İlerleyen Elektrikli Tek Teker Sürücüsü Görenleri Hayrete Düşürdü

Trafikte Kamyonları Sollayarak İlerleyen Elektrikli Tek Teker Sürücüsü Görenleri Hayrete Düşürdü

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
10.10.2024 - 17:16

İçerik Devam Ediyor

Kullandığı elektrikli tek tekerle ilerlediği anayolda kamyonları sollayan adamın görüntüsü yoğun ilgi gördü. Ayakta durarak 70-80 kilometre hızlara kadar çıkabilen aygıtın yolda ilerlediğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ülkemizde yeni piyasaya çıkan ve ulaşım aracı olarak kullanılmaya başlayan elektrikli tek tekerin kullanımı görenleri hayrete düşürdü.

Ülkemizde yeni piyasaya çıkan ve ulaşım aracı olarak kullanılmaya başlayan elektrikli tek tekerin kullanımı görenleri hayrete düşürdü.

Tek teker üzerinde ayakta durarak 70-80 kilometre hızla kamyonları sollayan vatandaşın 3 boyutlu kamerayla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tek teker üzerinde ayakta durarak 70-80 kilometre hızla kamyonları sollayan vatandaşın 3 boyutlu kamerayla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte o video 🎥 👇

İlginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Bokhe Riff

Hiçbir kurala uymayan, ama ceza da yemeyen martılar, scooterler, elek. Bisikletler yetmemişti zaten... Bir de korumalı kıyafet giymek niye zor geliyor bu akl... Devamını Gör

Mert Soylu

plakasız hiçbir araç trafiğe çıkamaz, kural tanımıyosunuz bari video çekip kendinizi ifşa etmeyin, sıfır ıq

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.