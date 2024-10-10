Trafikte Kamyonları Sollayarak İlerleyen Elektrikli Tek Teker Sürücüsü Görenleri Hayrete Düşürdü

Kullandığı elektrikli tek tekerle ilerlediği anayolda kamyonları sollayan adamın görüntüsü yoğun ilgi gördü. Ayakta durarak 70-80 kilometre hızlara kadar çıkabilen aygıtın yolda ilerlediğini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
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Ülkemizde yeni piyasaya çıkan ve ulaşım aracı olarak kullanılmaya başlayan elektrikli tek tekerin kullanımı görenleri hayrete düşürdü.
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Tek teker üzerinde ayakta durarak 70-80 kilometre hızla kamyonları sollayan vatandaşın 3 boyutlu kamerayla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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Hiçbir kurala uymayan, ama ceza da yemeyen martılar, scooterler, elek. Bisikletler yetmemişti zaten... Bir de korumalı kıyafet giymek niye zor geliyor bu akl... Devamını Gör
plakasız hiçbir araç trafiğe çıkamaz, kural tanımıyosunuz bari video çekip kendinizi ifşa etmeyin, sıfır ıq
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