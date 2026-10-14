6 Yıl Sonra Trabzonspor-Beşiktaş Maçında Deplasman Yasağı Kaldırıldı
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı için uygulanan deplasman yasağını kaldırdı. Böylece Beşiktaş taraftarı, yaklaşık 6 yıl sonra Trabzon'da takımını tribünden destekleyebilecek. İki takım arasında altı yıldır süren uygulamanın sona ermesinde kulüplerin birkaç gün önce yaptığı ortak çağrı belirleyici oldu. Trabzonspor yasağın kaldırılması için resmi açıklama yayımlamış, Beşiktaş da bu talebe açıkça destek vermişti. Beşiktaş yönetimi, Trabzon'da deplasman tribününde kendi taraftarını görmek istediğini duyurmuş; karşılığında Trabzonspor taraftarını da kendi stadyumunda ağırlamaya hazır olduğunu söylemişti. Karar, iki kulübün taraftarlarını yıllar sonra aynı stadyumda buluşturacak.
Deplasman yasağı Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla kalktı
İki kulüp de deplasman tribünlerinin tüm futbolseverlere açılmasını istedi
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