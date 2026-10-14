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6 Yıl Sonra Trabzonspor-Beşiktaş Maçında Deplasman Yasağı Kaldırıldı

6 Yıl Sonra Trabzonspor-Beşiktaş Maçında Deplasman Yasağı Kaldırıldı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Spor Editörü
14.10.2026 - 16:28
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Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı için uygulanan deplasman yasağını kaldırdı. Böylece Beşiktaş taraftarı, yaklaşık 6 yıl sonra Trabzon'da takımını tribünden destekleyebilecek. İki takım arasında altı yıldır süren uygulamanın sona ermesinde kulüplerin birkaç gün önce yaptığı ortak çağrı belirleyici oldu. Trabzonspor yasağın kaldırılması için resmi açıklama yayımlamış, Beşiktaş da bu talebe açıkça destek vermişti. Beşiktaş yönetimi, Trabzon'da deplasman tribününde kendi taraftarını görmek istediğini duyurmuş; karşılığında Trabzonspor taraftarını da kendi stadyumunda ağırlamaya hazır olduğunu söylemişti. Karar, iki kulübün taraftarlarını yıllar sonra aynı stadyumda buluşturacak.

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Deplasman yasağı Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla kalktı

Deplasman yasağı Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla kalktı

Haberlere göre karar, Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'ndan çıktı. Kurulun kararıyla Beşiktaş taraftarı, Papara Park'ta kendilerine ayrılan bölümde yer alabilecek. Yasağın kalkması, iki kulübün hafta başında yaptığı çağrıların ardından gündeme gelmişti. Böylece çağrı sahada karşılığını buldu. 

Karşılaşma Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak. Trabzonspor son olarak 19 Eylül'de evinde Galatasaray'ı 4-0 yenmişti. Beşiktaş ise milli aradan Kocaelispor galibiyetiyle çıkarak zirve takibini sürdürdü.

İki kulüp de deplasman tribünlerinin tüm futbolseverlere açılmasını istedi

İki kulüp de deplasman tribünlerinin tüm futbolseverlere açılmasını istedi

Trabzonspor, 12 Ekim'de 'Deplasmana 'Yasak' Kaldırılsın!' başlıklı bir açıklama yaptı. Kulüp, iki taraftar grubu arasında birbirlerinin stadyumuna gitmelerini engelleyecek bir sorun bulunmadığını belirtti. Beşiktaşlıların Trabzon'da, Trabzonsporluların da İstanbul'da takımlarını desteklemesini istediklerini söyleyen yönetim, deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kalkması gerektiğini savundu. Çağrıda Trabzon Valiliği ve ilgili mercilerden gerekli adımların atılması için destek istendi.

Beşiktaş da yaptığı açıklamayla bu talebe tam destek verdi. Siyah-beyazlı kulüp, taraftarların Türkiye'nin her yerinde deplasman tribününde takımını destekleyebilmesi gerektiğini vurguladı. Trabzon'da deplasman tribününde kendi taraftarını görmek istediklerini, evlerindeki maçta da Trabzonspor taraftarını konuk bölümünde ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını duyurdu. Beşiktaş, bu çağrıların ardından yasak uygulamasının sona ermesini umduğunu da ekledi.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Spor Editörü
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
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