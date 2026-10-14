6 Yıl Sonra Trabzonspor-Beşiktaş Maçında Deplasman Yasağı Kaldırıldı

Trabzonspor, 12 Ekim'de 'Deplasmana 'Yasak' Kaldırılsın!' başlıklı bir açıklama yaptı. Kulüp, iki taraftar grubu arasında birbirlerinin stadyumuna gitmelerini engelleyecek bir sorun bulunmadığını belirtti. Beşiktaşlıların Trabzon'da, Trabzonsporluların da İstanbul'da takımlarını desteklemesini istediklerini söyleyen yönetim, deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kalkması gerektiğini savundu. Çağrıda Trabzon Valiliği ve ilgili mercilerden gerekli adımların atılması için destek istendi.

Beşiktaş da yaptığı açıklamayla bu talebe tam destek verdi. Siyah-beyazlı kulüp, taraftarların Türkiye'nin her yerinde deplasman tribününde takımını destekleyebilmesi gerektiğini vurguladı. Trabzon'da deplasman tribününde kendi taraftarını görmek istediklerini, evlerindeki maçta da Trabzonspor taraftarını konuk bölümünde ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını duyurdu. Beşiktaş, bu çağrıların ardından yasak uygulamasının sona ermesini umduğunu da ekledi.