Trabzonspor'dan Beşiktaş Maçı Öncesi Tarihi Çağrı: Deplasman Yasağı Kaldırılsın

Trabzonspor'un açıklamasında iki camia arasında taraftar hareketini engelleyecek bir husumet olmadığı belirtildi. Kulüp, deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğine inandığını ifade etti.

Trabzonspor, çağrısı için başta Trabzon Valiliği olmak üzere ilgili tüm yetkililerden destek beklediğini söyledi.