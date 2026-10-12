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Trabzonspor'dan Beşiktaş Maçı Öncesi Tarihi Çağrı: Deplasman Yasağı Kaldırılsın

Trabzonspor'dan Beşiktaş Maçı Öncesi Tarihi Çağrı: Deplasman Yasağı Kaldırılsın

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.10.2026 - 21:46
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ağırlayacağı Beşiktaş maçı öncesinde resmi bir açıklama yaptı. Kulüp, iki takım taraftarlarının karşılıklı maç izleyebilmesi için deplasman yasağının kaldırılmasını istedi. Çağrıda, yasakların Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiği de vurgulandı.

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Trabzonspor, Beşiktaş maçı için çağrı yaptı.

Trabzonspor, Beşiktaş maçı için çağrı yaptı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü Trabzon'da Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kulüp, bu maç için Beşiktaş taraftarlarının, İstanbul'daki maç için de Trabzonspor taraftarlarının deplasmana gidebilmesini istedi.

İki camia arasında husumet olmadığı belirtildi.

İki camia arasında husumet olmadığı belirtildi.

Trabzonspor'un açıklamasında iki camia arasında taraftar hareketini engelleyecek bir husumet olmadığı belirtildi. Kulüp, deplasman yasaklarının Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiğine inandığını ifade etti.

Trabzonspor, çağrısı için başta Trabzon Valiliği olmak üzere ilgili tüm yetkililerden destek beklediğini söyledi.

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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