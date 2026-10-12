Trabzonspor'dan Beşiktaş Maçı Öncesi Tarihi Çağrı: Deplasman Yasağı Kaldırılsın
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında ağırlayacağı Beşiktaş maçı öncesinde resmi bir açıklama yaptı. Kulüp, iki takım taraftarlarının karşılıklı maç izleyebilmesi için deplasman yasağının kaldırılmasını istedi. Çağrıda, yasakların Türk futbolundan tamamen kaldırılması gerektiği de vurgulandı.
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Trabzonspor, Beşiktaş maçı için çağrı yaptı.
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İki camia arasında husumet olmadığı belirtildi.
Trabzonspor'un açıklaması şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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