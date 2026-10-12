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Beşiktaş-Kocaelispor Maçında Bardak Atan Şüpheli Hakkında Tutuklama Talep Edildi

Beşiktaş-Kocaelispor Maçında Bardak Atan Şüpheli Hakkında Tutuklama Talep Edildi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.10.2026 - 17:38
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasındaki saha içi olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Kocaelispor'un golünün ardından tribünden sahaya atılan pet su bardağı, Kocaelisporlu futbolcu Daniel Agyei'ye isabet etmişti. Şüpheli hakkında mahkemeden tutuklama talep edildi.

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Kocaelispor'un golünün ardından tribünden bardak fırlatıldı.

Kocaelispor'un golünün ardından tribünden bardak fırlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanan karşılaşmada yaşanan saha içi olayla ilgili soruşturma kapsamında bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamaya göre Kocaelispor'un golünün ardından tribünden sahaya doğru atılan pet su bardağı, Kocaelisporlu futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye isabet etti.

Şüpheliye silahla kasten yaralama suçlaması yöneltildi.

Şüpheliye silahla kasten yaralama suçlaması yöneltildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre şüpheli, Türk Ceza Kanunu'nun 86/2-3.e maddelerinde düzenlenen spor alanlarında silahla kasten yaralama suçu kapsamında tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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