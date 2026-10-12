Beşiktaş-Kocaelispor Maçında Bardak Atan Şüpheli Hakkında Tutuklama Talep Edildi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasındaki saha içi olayla ilgili bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Kocaelispor'un golünün ardından tribünden sahaya atılan pet su bardağı, Kocaelisporlu futbolcu Daniel Agyei'ye isabet etmişti. Şüpheli hakkında mahkemeden tutuklama talep edildi.
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Kocaelispor'un golünün ardından tribünden bardak fırlatıldı.
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Şüpheliye silahla kasten yaralama suçlaması yöneltildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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