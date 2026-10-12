Beşiktaş-Kocaelispor Maçında Bardak Atan Şüpheli Hakkında Tutuklama Talep Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanan karşılaşmada yaşanan saha içi olayla ilgili soruşturma kapsamında bir şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamaya göre Kocaelispor'un golünün ardından tribünden sahaya doğru atılan pet su bardağı, Kocaelisporlu futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye isabet etti.