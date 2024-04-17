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Toplumun Analizini En İyi Yapan Komedi Fenomeni Oğuzhan Alpdoğan Yine Nokta Atışı Tespitler Yaptı

Toplumun Analizini En İyi Yapan Komedi Fenomeni Oğuzhan Alpdoğan Yine Nokta Atışı Tespitler Yaptı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
17.04.2024 - 21:37

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Son zamanların en çok izlenen komedi fenomenlerinden Oğuzhan Alpdoğan, gözlemlerinde öylesine başarılı ki her videosunda alkışları topluyor. Şimdiki içeriğinde ise banka görevlisinden daha çok bilgiye sahip olan banka güvenliğini ele aldı.

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Müşterilerin sorduğu her soruyu cevaplayan banka güvenlikleri içerik üreticisinin de belirttiği gibi gerçekten banka görevlisiyle yarışacak derecede.

Müşterilerin sorduğu her soruyu cevaplayan banka güvenlikleri içerik üreticisinin de belirttiği gibi gerçekten banka görevlisiyle yarışacak derecede.

Oğuzhan Alpdoğan da adeta hayatının bir döneminde bu görevi üstlenmişçesine doğru tespitlerle izleyicilere o anları yaşattı.

Oğuzhan Alpdoğan da adeta hayatının bir döneminde bu görevi üstlenmişçesine doğru tespitlerle izleyicilere o anları yaşattı.

İşte detaylar 👇

Başarılı içerik üreticisine gelen yorumlar ise bu şekilde oluyor. 👇

Başarılı içerik üreticisine gelen yorumlar ise bu şekilde oluyor. 👇

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İçeriğin Devamı Aşağıda

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