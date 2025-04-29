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Tolga Çevik Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Tolga Çevik Kiminle Evli, Kaç Çocuğu Var?

Tolga Çevik Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Tolga Çevik Kiminle Evli, Kaç Çocuğu Var?

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.04.2025 - 15:55

Uzun bir dönem yayınlanan Arkadaşım Hoşgeldin ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tolga Çevik, hayatı merak edilen ünlülerden biri. Kariyeri boyunca birçok filmde rol alan oyuncu, genellikle yaptığı televizyon programı ile tanınıyor. Peki Tolga Çevik kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç? Tolga Çevik kiminle evli, kaç çocuğu var? İşte detaylar...

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Tolga Çevik Kimdir?

Tolga Çevik Kimdir?

Tolga Çevik, Türk tiyatro ve sinema sahnesinin en sevilen isimlerinden biridir. Kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Çevik, zamanla televizyon ve sinema dünyasında da kendine sağlam bir yer edinmiştir. Özellikle doğaçlama yeteneği ve seyirciyle kurduğu samimi iletişimle tanınan sanatçı, geniş kitleler tarafından büyük beğeni toplamıştır.

Bugün de sahne ve ekranlarda aktif olarak yer alan Tolga Çevik, Türkiye'nin en üretken ve sevilen komedyenlerinden biri olarak kariyerine devam etmektedir.

Tolga Çevik Kaç Yaşında?

Tolga Çevik Kaç Yaşında?

Tolga Çevik, 12 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 51 yaşındadır. Boğa burcu olan Çevik, fiziksel olarak 1.78 metre boyunda ve 71 kilogram ağırlığındadır.

Tolga Çevik Aslen Nerelidir?

Tolga Çevik Aslen Nerelidir?

Tolga Çevik, 12 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı Kızıltoprak semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen Mersinli olan Çevik, Çetin ve Reyhan Çevik çiftinin iki çocuğundan biridir ve ailenin en büyük çocuğudur. 

İlkokul eğitimini Bahariye İlkokulu'nda tamamlayan Tolga Çevik, ortaokul ve lise eğitimini ise Özel Doğuş Lisesi'nde sürdürmüştür. Lise yıllarında tiyatro kulüplerine katılarak sahneyle ilk tanışmasını yaşamış ve bu dönemde çeşitli yarışmalarda 'En İyi Oyuncu' ödülleri kazanarak yeteneğini kanıtlamıştır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavını kazanamaması üzerine Yeditepe Oyuncuları adlı tiyatro topluluğuna katılan Çevik, tiyatro alanındaki tutkusunu sürdürmüştür. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Central Missouri State Üniversitesi'nin Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümü'nden 1996 yılında mezun olmuştur. Eğitimi sırasında dünyaca ünlü aktör Robin Williams'tan da ders alma fırsatı bulmuştur.

Tolga Çevik'in Kariyer Başlangıcı

Tolga Çevik'in Kariyer Başlangıcı

Tolga Çevik, sanat hayatına tiyatro sahnelerinde adım attı. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra, Türkiye’ye dönerek çeşitli tiyatro topluluklarında sahne aldı. Özellikle 'Yeditepe Oyuncuları' bünyesinde yer aldığı oyunlarla adını duyurmaya başladı. Çevik’in doğaçlama yeteneği ve seyirciyle kurduğu doğal iletişim kısa sürede dikkat çekti.

Televizyon izleyicisinin karşısına ilk kez 2000'li yılların başında çıkmaya başladı. Özellikle 'Komedi Dükkanı' adlı doğaçlama komedi programı ile geniş kitleler tarafından tanındı. Buradaki 'Arkadaşım' karakteri ve sahnede doğaçlama sergilediği performanslar, onu Türk televizyonlarının en sevilen komedyenlerinden biri haline getirdi. Bu başarı, kariyerinde bir dönüm noktası oldu ve Tolga Çevik, hem tiyatroda hem de ekranlarda kalıcı bir yer edindi.

Tolga Çevik'in Özel Hayatı

Tolga Çevik'in Özel Hayatı

Tolga Çevik, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden, ancak eşi ve ailesine olan bağlılığıyla tanınan bir sanatçıdır.​

2004 yılında, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın kız kardeşi Özge Yılmaz ile dünyaevine giren Tolga Çevik, mutlu bir evlilik sürdürmektedir. Çiftin bu evlilikten Tan ve Tuna adında iki çocuğu bulunmaktadır.​

Tolga ve Özge Çevik'in tanışma hikâyesi oldukça dikkat çekicidir. Bir arkadaşlarının mekânında tanışan çift, tanıştıkları günün ilk 10 dakikasında evlenmeye karar verdiklerini ifade etmişlerdir. Tolga Çevik, bu anıyı şu sözlerle anlatmıştır: 'Eşimle tanıştığımız gün evlenmeye karar verdik. 'Biz seninle evleneceğiz, biliyorsun değil mi?' dedim. 'Biliyorum' dedi.

Çift, özel hayatlarını medyadan uzak tutmayı tercih etse de, zaman zaman sosyal medya üzerinden paylaştıkları samimi anlarla dikkat çekmektedir.

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Tolga Çevik'in Öne Çıkan Açıklamaları

Tolga Çevik'in Öne Çıkan Açıklamaları

  • “Oldum dediğim an, biterim.”

  • “Hiçbir şey ailemin önüne geçemez.”

  • “Sahnede ya ağlar gibi yaparsın ya da gerçekten ağlarsın. Ben ağlamayı seçiyorum.”

  • “Ben alkışı çok seviyorum.”

  • “Hayatla dalga geçemezsin.”

  • Avrupa Yakası'nda ben antrenmandayım, kendi maçıma Komedi Dükkanı'nda çıkıyorum.”

  • “Profesyonel olarak bu işe trajediyle başladım ama gülmek, güldürmek çok eğlenceli bir şey.”

  • “Kendimi iş mükemmel olsun diye ne çok üzmüşüm, sıkmışım.”

  • “Çocukken uçak mühendisi olmak istiyordum.”

  • “Seni senin sevdiğin kadar kimse sevemez.”

Tolga Çevik'in Yer Aldığı Diziler

Tolga Çevik'in Yer Aldığı Diziler

  • Feride (1996) – Ali

  • Salacak Öyküleri (1998) – Karakter bilgisi mevcut değil

  • Aşk ve Gurur (2002) – Savaş Timur

  • Esir Şehrin İnsanları (2003) – Fuat 

  • Ölümsüz Aşk (2003) – Tahsin

  • Dişi Kuş (2004) – İskender

  • Her Şey Yolunda (2004) – Başar

  • Avrupa Yakası (2006–2008) – Sacit Kıral

Tolga Çevik'in Yer Aldığı Filmler

Tolga Çevik'in Yer Aldığı Filmler

  • Köçek (2000) – Kemal

  • Herkes Kendi Evinde (2001) – Selim

  • Vizontele (2001) – Nafiz Doğan

  • Bana Bir Şeyhler Oluyor (2003) – Ramazan

  • Vizontele Tuuba (2003) – Nafiz Doğan

  • Organize İşler (2005) – Süpermen Samet

  • The Tale of Despereaux (2009) – Despero (Türkçe seslendirme)

  • Sen Kimsin? (2012) – Dedektif Tekin Yüksek

  • Patron Mutlu Son İstiyor (2014) – Sinan Armağan / İsfendiyar Sıcak

  • Sen Benim HerŞeyimsin (2016) – Sedat

Tolga Çevik'in Televizyon ve Dijital Platform Şovları

Tolga Çevik'in Televizyon ve Dijital Platform Şovları
  • Komedi Dükkanı (2007–2011)

  • Tolga Çevik'in doğaçlama tiyatro yeteneğini sergilediği bu program, ilk sezonu TV8'de, ikinci sezonu TRT 1'de ve son sezonu Star TV'de yayımlandı. 'Arkadaşım' karakteriyle sahne alan Çevik, izleyicilerle interaktif bir performans sergiledi. 

  • Arkadaşım Hoşgeldin (2013–2015)

  • 'Komedi Dükkanı'nın devamı niteliğindeki bu program, Kanal D'de yayımlandı. Tolga Çevik, 'Arkadaşım' karakteriyle sahnede doğaçlama performanslar sergilemeye devam etti. 

  • Müdür Ne'aptın? (2016)

  • Bu programda Tolga Çevik, farklı skeçlerle izleyicilerin karşısına çıktı. Program, 2016 yılında yayımlandı. 

  • TOLGSHOW (2017–2018)

  • FOX TV'de yayımlanan bu program, doğaçlama skeçler ve talk show formatını bir araya getirdi. Tolga Çevik, 'Arkadaşım' karakteriyle sahnede performans sergiledi. 

  • TOLGSHOW Filtresiz (2021)

  • Exxen platformunda yayımlanan bu program, 'TOLGSHOW'un dijital versiyonudur. Tolga Çevik, sansürsüz ve doğal halleriyle izleyicilerin karşısına çıktı. 

  • TOLGSHOW Çılgın Sezon (2023– )

  • 'TOLGSHOW Filtresiz' programının devamı niteliğindeki bu sezon, Exxen platformunda yayımlanmaktadır. Tolga Çevik, doğaçlama performanslarıyla izleyicileri eğlendirmeye devam etmektedir.

Tolga Çevik'in Güncel Projeleri

Tolga Çevik'in Güncel Projeleri

1. TOLGSHOW Turnesi 

Tolga Çevik, doğaçlama komedi gösterisi 'TOLGSHOW' ile Türkiye genelinde turnelerine devam etmektedir. 2025 yılı Mayıs ayında Ankara ve İstanbul'da sahne alacağı etkinlikler planlanmıştır.

2. 'Kalender Pidesi' Dizisi

Tolga Çevik, 'Kalender Pide' adlı yeni bir dizi projesinde başrol oynamaya hazırlanmaktadır. Dizi, geleneksel bir pide ustasının sosyal medya fenomeni olma hikayesini konu alacak ve dijital bir platformda yayımlanması planlanmaktadır.

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Tolga Çevik'in Ödülleri ve Adaylıkları

Tolga Çevik'in Ödülleri ve Adaylıkları

Tiyatro ve Sinema Ödülleri

1996–1997 (Küheylan oyunundaki performansıyla)

  • Avni Dilligil Özel Ödülü

  • Stern Magazin Genç Yetenek Ödülü

  • Vasfi Rıza Zobu Gençlik Ödülü

2000–2001 (Vizontele ve Herkes Kendi Evinde filmleriyle)

  • Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği Özel Ödülü

2005 (Organize İşler filmindeki rolüyle)

  • Sadri Alışık En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Televizyon ve Program Ödülleri

2007–2009 (Komedi Dükkanı programıyla)

  • Medya Oskarları En İyi Komedyen Ödülü

  • Medya Oskarları En İyi Show Programı Ödülü

2008 (Komedi Dükkanı ile)

2011 (Komedi Dükkanı ile)

  • Altın Kelebek En İyi Komedi Oyuncusu Ödülü

  • Antalya Televizyon Ödülleri En İyi Komedi Programı

  • Kadir Has Üniversitesi En İyi Komedi Oyuncusu Ödülü

  • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yılın Kahramanları En İyi Komedi Oyuncusu Ödülü

2012

  • Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları En İyi Tiyatro Oyuncusu Ödülü

2014 (Arkadaşım Hoşgeldin programıyla)

  • Altın Kelebek En İyi Komedi Oyuncusu Ödülü

2018 (TOLGSHOW programıyla)

  • Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi TV Programı Ödülü

Uluslararası Ödüller

  • Secrets filmiyle: New York'ta En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü

  • I Am In America filmiyle: Fransa Akademik ve California S.U. National Film Fair Of B.F.A'da En İyi Film ve En İyi Oyuncu Ödülleri

  • Marriage filmiyle: CMSU En İyi Film ve Yetenek Ödülü

  • Terra Nova filmiyle: En İyi Yardımcı Oyuncu Ödülü

  • Hey God filmiyle: En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

  • Help Me! filmiyle: En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi B.F.A Senaryo Ödülleri

  • Jacques & The Master filmiyle: En İyi Erkek Oyuncu Ödülü

Özel Ödüller

  • 2024 - 25. Sanat Yılı Özel Ödülü
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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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