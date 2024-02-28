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TikToker Duru Önver, 'Düşmeyin' Diyerek Erkeklerin Hesap Öderken 'Bir Sonrakini Sen Ödersin' Tuzağını Anlattı

TikToker Duru Önver, 'Düşmeyin' Diyerek Erkeklerin Hesap Öderken 'Bir Sonrakini Sen Ödersin' Tuzağını Anlattı

Tiktok fenomen Influencer
Arya
Arya - Onedio Üyesi
28.02.2024 - 17:49

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TikToker Duru Önver, bir erkeğin hesap konusunda 'Bir sonrakini sen ödersin' dediğinde uzak durulması gerektiğini söyleyerek başına gelen bir olayı anlattı.

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Duru Önver, 'Bir erkekle neden hesabı bölüşmemelisiniz ve erkek ödemeli tezimi daha iyi kanıtlıyor' diyerek başına gelen olayı anlattı.

Duru Önver, 'Bir erkekle neden hesabı bölüşmemelisiniz ve erkek ödemeli tezimi daha iyi kanıtlıyor' diyerek başına gelen olayı anlattı.

İçerik ürettiğini bilen bir ajans yetkilisi ile yemeğe çıkan Duru Önver, o erkeğin kendisi ile flört etmeye çalıştığını ve engellediğini söyledi. Önver, hesabı da ödeyen ajans yetkilisi 'Bir sonrakini sen ödersin' deyince kendini borçlu hissettiğini söyledi.

İçerik ürettiğini bilen bir ajans yetkilisi ile yemeğe çıkan Duru Önver, o erkeğin kendisi ile flört etmeye çalıştığını ve engellediğini söyledi. Önver, hesabı da ödeyen ajans yetkilisi 'Bir sonrakini sen ödersin' deyince kendini borçlu hissettiğini söyledi.

Kendisini borçlu hissettiği için, ertesi gün hemen mesaj atan erkeğin buluşma teklifini kabul eden Duru Önver, yanına en yakın arkadaşını da alarak yemeğe gitti.

Kendisini borçlu hissettiği için, ertesi gün hemen mesaj atan erkeğin buluşma teklifini kabul eden Duru Önver, yanına en yakın arkadaşını da alarak yemeğe gitti.

'Bir sonrakini sen ödersin' diyerek manipüle edilmeye çalışıldığını ve bir sonraki date'in planlandığını iddia eden Duru Önver, kadınlara bu konuda daha dikkatli olması gerektiklerini söyledi.

İşte o anlar: 👇

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