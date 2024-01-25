TikTok'ta Torununun Aldığı Rujun Fiyatını Duyunca "Aboov" diye Bağıran Teyze

TikTok'ta paylaşım yapan Elifsu adlı kullanıcı anneannesiyle çektiği videoyla izleyenleri çok güldürdü. Anneannesine ruj fiyatıyla ilgili şaka yapan Elifsu, karşılaştığı tepkiyle kahkahalara boğuldu.
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Anneannesine şaka yapmak isteyen Tiktok kullanıcısı ruja 3600 TL verdiğini söyledi.
Anneannesinin samimi tepkisi izleyenleri güldürdü.
İşte o video👇
Videoya gelen bazı yorumlar 👇
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