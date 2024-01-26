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TikTok'ta Köpeğini Kaybeden Kullanıcının Videosu İzleyenleri Duygulandırdı

TikTok'ta Köpeğini Kaybeden Kullanıcının Videosu İzleyenleri Duygulandırdı

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 14:36 Son Güncelleme: 26.01.2024 - 15:10

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TikTok'ta @shariblivin adlı kullanıcın ölen köpeği için yaptığı plaket izleyenleri duygulandırdı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@shariblivin/v...
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@shariblivin adlı kullanıcı TikTok'ta izleyenleri duygulandıran bir video paylaştı.

@shariblivin adlı kullanıcı TikTok'ta izleyenleri duygulandıran bir video paylaştı.

Evinin merdivenlerinin tadilata ihtiyacı olduğunu söyleyen kullanıcı köpeğinin merdivenlerde yatmayı çok sevdiğini söylüyor.

Evinin merdivenlerinin tadilata ihtiyacı olduğunu söyleyen kullanıcı köpeğinin merdivenlerde yatmayı çok sevdiğini söylüyor.

İzleyenleri duygulandıran kısım ise, video sahibinin köpeğinin 1 yıl önce hayatını kaybetmesi oluyor.

İzleyenleri duygulandıran kısım ise, video sahibinin köpeğinin 1 yıl önce hayatını kaybetmesi oluyor.

Bunun üzerine merdivenleri boyadığını söyleyen kullanıcı, merdivenlere köpeği için yaptığı plaketi gösteriyor.

Bunun üzerine merdivenleri boyadığını söyleyen kullanıcı, merdivenlere köpeği için yaptığı plaketi gösteriyor.

Kullanıcı köpeğinin yattığı basamak dışında tüm basamakları boyadığını gösteriyor.

Kullanıcı köpeğinin yattığı basamak dışında tüm basamakları boyadığını gösteriyor.
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Duygularımıza tercüman olan bir kullanıcının videoya verdiği tepki👇

Tüm izleyenleri duygulandıran videoya ise birçok yorum geldi.

Tüm izleyenleri duygulandıran videoya ise birçok yorum geldi.

Videoya gelen bazı yorumlar 👇

Videoya gelen bazı yorumlar 👇

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