TikTok'ta Köpeğini Kaybeden Kullanıcının Videosu İzleyenleri Duygulandırdı

Eski Bakan Masum Türker Canlı Yayında Yaptığı 'İnci Taneleri' Yorumu Stüdyodakileri Kahkahaya Boğdu

Sürekli Beraber Olduğu ve Aşık Olduğu Hayat Kadını Kendisinden Ayrılmak İsteyince Öldürmeye Çalıştı