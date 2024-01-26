TikTok'ta Köpeğini Kaybeden Kullanıcının Videosu İzleyenleri Duygulandırdı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@shariblivin/v...
TikTok'ta @shariblivin adlı kullanıcın ölen köpeği için yaptığı plaket izleyenleri duygulandırdı.
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@shariblivin adlı kullanıcı TikTok'ta izleyenleri duygulandıran bir video paylaştı.
Evinin merdivenlerinin tadilata ihtiyacı olduğunu söyleyen kullanıcı köpeğinin merdivenlerde yatmayı çok sevdiğini söylüyor.
İzleyenleri duygulandıran kısım ise, video sahibinin köpeğinin 1 yıl önce hayatını kaybetmesi oluyor.
Bunun üzerine merdivenleri boyadığını söyleyen kullanıcı, merdivenlere köpeği için yaptığı plaketi gösteriyor.
Kullanıcı köpeğinin yattığı basamak dışında tüm basamakları boyadığını gösteriyor.
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Duygularımıza tercüman olan bir kullanıcının videoya verdiği tepki👇
Tüm izleyenleri duygulandıran videoya ise birçok yorum geldi.
Videoya gelen bazı yorumlar 👇
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