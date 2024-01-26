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TikTok'ta Kızının Özel Hayatı Olmasına İzin Vermeyen Babanın Soğukkanlı Cevapları

TikTok'ta Kızının Özel Hayatı Olmasına İzin Vermeyen Babanın Soğukkanlı Cevapları

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 17:04

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TikTok'ta babasıyla tartışan bir kızın videosu izleyenleri çok güldürdü. @yyarengokce isimli TikTok kullanıcısının 'Özel hayatım nasıl olamaz?' sorususuna babasının soğukkanlı cevapları karşısında şoke oldu.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yyarengokce
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Babasının "Özel hayatın olamaz" sözüne tepki gösteren TikTok kullanıcısı babasıyla tartıştığı anları paylaştı.

Babasının "Özel hayatın olamaz" sözüne tepki gösteren TikTok kullanıcısı babasıyla tartıştığı anları paylaştı.

Babasına heyecanla bir sürü şey söyleyen kızın aldığı cevaplar da izleyenleri güldürdü.

Babasına heyecanla bir sürü şey söyleyen kızın aldığı cevaplar da izleyenleri güldürdü.

İşte o video 👇

Videoya gelen bazı yorumlar 👇

Videoya gelen bazı yorumlar 👇

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nrr

babasından cehalet akiyo masallah tıpkı benim babam gibi