TikTok'ta Kızının Özel Hayatı Olmasına İzin Vermeyen Babanın Soğukkanlı Cevapları

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yyarengokce
TikTok'ta babasıyla tartışan bir kızın videosu izleyenleri çok güldürdü. @yyarengokce isimli TikTok kullanıcısının 'Özel hayatım nasıl olamaz?' sorususuna babasının soğukkanlı cevapları karşısında şoke oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Babasının "Özel hayatın olamaz" sözüne tepki gösteren TikTok kullanıcısı babasıyla tartıştığı anları paylaştı.
Babasına heyecanla bir sürü şey söyleyen kızın aldığı cevaplar da izleyenleri güldürdü.
İşte o video 👇
Videoya gelen bazı yorumlar 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
babasından cehalet akiyo masallah tıpkı benim babam gibi