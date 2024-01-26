TikTok'ta 16 Yıldır Giydikleri Kazak için Kutlama Yapan Baba Kız

Kaynak: https://www.tiktok.com/@ozlemkrdnzzz/...
Tiktok yine bildiğiniz gibi. Her gün yeni bir tuhaflık her gün yeni bir açılım. Bu defa @ozlemkrdnzzz isimli TikTok kullanıcısı, babasıyla birlikte toplam 16 yıldır kazak için yaptıkları kutlamayı paylaştı.
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TikTok'ta bir baba ve kızı 16 yıldır sağlam olan kazak için yaptıkları kutlamayı paylaştılar.
Kendisi 6 yıl giydikten sonra kızının 10 yıldır giydiği kazağın hala ilk günkü gibi göründüğünü söyleyen baba, izleyenlerin yüzünde bir gülümseme oluşturuyor.
Baba kızın kutlama videosu👇
Videoya gelen bazı yorumlar 👇
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Sizin böyle kutlamalarınız var mı? Gelin yorumlarda buluşalım. 😄
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