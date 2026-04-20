article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlüler Dosyası
TikTok Fenomeni Karagül Kimdir? Karagül Nereli ve Kaç Yaşında?

TikTok Fenomeni Karagül Kimdir? Karagül Nereli ve Kaç Yaşında?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
20.04.2026 - 11:27

Sosyal medya platformları, her geçen gün yeni bir ismi Türkiye’nin gündemine taşımaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de şüphesiz 'Karagül' lakabıyla tanınan Merve Ceran oldu. TikTok ve Instagram üzerinden yaptığı canlı yayınlar ve girdiği polemiklerle adından söz ettiren Karagül, dijital dünyada 'dobra' çıkışlarıyla biliniyor. Çağlayan Yıldırım (Çağlaca) ile olan kavgaları da TikTok'ta sık sık gündeme gelmişti. Peki Karagül kimdir? Karagül kaç yaşında? Karagül Nereli? İşte fenomen hakkında merak edilen tüm detaylar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karagül (Merve Ceran) Kimdir?

Karagül (Merve Ceran) Kimdir?

Gerçek adı Merve Ceran olan Karagül, Türkiye’nin popüler sosyal medya içerik üreticilerinden biridir. Özellikle TikTok platformunda yakaladığı etkileşim oranlarıyla tanınan Karagül, gündelik yaşantısını, aile hayatını ve olaylara karşı geliştirdiği sert eleştirileri takipçileriyle paylaşmaktadır. Kendine has üslubu ve geri adım atmayan karakteri onu kısa sürede sosyal medyanın çok konuşulan figürlerinden biri haline getirmiştir. Ayrıca Karagül'ün Çağlayan Yıldırım (Çağlaca) ile olan kavgaları da TikTok'ta sık sık gündeme gelmişti.

Karagül Kaç Yaşında?

Karagül Kaç Yaşında?

Karagül’ün doğum tarihi ve tam yaşı kendisi tarafından net bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmamıştır. Ancak takipçileriyle paylaştığı içerikler ve hayat tecrübelerinden yola çıkılarak, fenomenin 30’lu yaşlarının başında olduğu tahmin edilmektedir. Yaşına dair gizemi koruması, takipçileri arasında zaman zaman merak konusu olmaya devam etmektedir.

Karagül Nereli?

Karagül, aslen nereli olduğuna dair kesin bir bilgi vermemekle birlikte, uzun süredir Bursa'da yaşadığını ve içeriklerini bu şehirde ürettiğini belirtmiştir. Bursa’nın sosyal ve kültürel dokusunu paylaşımlarına da yansıtan fenomen, takipçileri tarafından 'Bursalı fenomen' olarak da anılmaktadır.

Karagül Kariyer Başlangıcı

Karagül Kariyer Başlangıcı

Merve Ceran'ın dijital kariyeri, TikTok platformunun Türkiye'de yaygınlaşmasıyla ivme kazandı. Başlangıçta eğlence amaçlı videolar paylaşan Karagül, zamanla canlı yayın formatına geçiş yaparak geniş kitlelere ulaştı. Filtresiz konuşmaları ve polemiklere girmekten çekinmeyen yapısı, onu sadece bir video üreticisi değil, dijital bir figür haline getirdi. TikTok'ta 180 bine yakın takipçisi bulunan fenomen, etkileşimlerini diğer platformlara da başarıyla taşımıştır.

Karagül Özel Hayatı

Özel hayatını büyük oranda kameralar önünde yaşayan Karagül, çocuklarıyla olan bağını ve ev hayatını sık sık içeriklerine taşımaktadır. Ancak zaman zaman ailevi durumları ve yaşadığı kişisel tartışmalar, magazin sayfalarına da konu olmaktadır. Fenomenin özel hayatındaki iniş çıkışlar, takipçi kitlesiyle olan samimi bağının temelini oluşturmaktadır.

Karagül Öne Çıkan Açıklamalar

Karagül’ü asıl popüler yapan unsurlardan biri de Polat ailesi (Dilan Polat ve Engin Polat) hakkında yaptığı eleştirel açıklamalardır. Gündemdeki isimlere karşı geliştirdiği sert söylemlerle dikkat çeken fenomen, dijital dünyadaki diğer kişilere dair eleştirilerini sık sık dile getirmektedir. Bu açıklamaları nedeniyle birçok kez hukuksal süreçlerle veya karşı polemiklerle karşı karşıya kalmıştır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın