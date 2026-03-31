TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan Yine Çok İddialı Açıklama

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.04.2026 - 00:32

A Milli Futbol Takımımız, Kosova’yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’ndaki yerini ayırttı. Karşılaşmayı tribünde takip eden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise yaptığı açıklamada, “Dünya Kupası’nı alıp geleceğiz” dedi.

Hacıosmanoğlu, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Liverpool ile eşleşmesi sonrasında “Galatasaray, Liverpool’u yener” açıklamasında bulunmuş ve öngörüsü ile herkesi şaşırtmıştı.

A Millî Futbol Takımımız, Dünya Kupası’na katılmaya hak kazanarak tüm Türkiye’yi sevince boğdu.

Karşılaşmayı tribünde takip eden ve maç sonunda büyük sevinç yaşayan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan ise yine çok iddialı bir açıklama geldi.

Karşılaşmanın ardından tribünde büyük sevinç yaşanırken, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın coşkusu dikkat çekti. İkili, birbirlerine sarılarak duygusal anlar yaşadı ve 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası’na katılmanın mutluluğunu yaşadı.

Bakan Osman Aşkın Bak, “Hayırlı olsun milletimize” açıklamasını yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise, “Kupayı alıp geleceğiz” dedi.

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
