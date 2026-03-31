Milli Takımımızın Katıldığı Son Dünya Kupası Zamanında Türkiye Nasıl Bir Yerdi?

Milli Takımımızın Katıldığı Son Dünya Kupası Zamanında Türkiye Nasıl Bir Yerdi?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.04.2026 - 00:12

A Milli Futbol Takımımız, Kosova’yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 2026 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı. Son olarak 2002 yılında Japonya ile Güney Kore’nin ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası’nda yer alan ve turnuvayı 3. bitiren Millî Takımımız, yaklaşık 25 yıl sonra yeniden bize Dünya Kupası heyecanı yaşatacak. Peki, 2002’de Türkiye nasıl bir yerdi, neler konuşuluyordu? Detaylara hep birlikte bakalım...

Türkiye, son Dünya Kupası’na katıldığımızda ağır bir ekonomik krizin yaralarını sarmaya çalışıyordu.

Türkiye, son Dünya Kupası’na katıldığımızda ağır bir ekonomik krizin yaralarını sarmaya çalışıyordu.

Yazar kasa fırlatma eylemleri hafızalardaydı, Türk lirasından henüz altı sıfır atılmamıştı. Başbakan Bülent Ecevit’in sağlık sorunları ve koalisyon içindeki çatışmalar gündemi meşgul ediyordu.

Dünya Kupası’ndan sadece aylar sonra, 3 Kasım 2002’de yapılan seçimlerle AK Parti iktidara gelecek ve Türk siyasetinde yepyeni bir dönem başlayacaktı.

Ayrıca AB’ye katılma hayalleri de hâlâ çok yüksekti ve peş peşe reformlar yapılıyordu.

Sosyal medya yoktu, her şey televizyonda dönüyordu.

Sosyal medya yoktu, her şey televizyonda dönüyordu.

Magazin dünyası bugüne göre çok daha “renkli” ve kaotikti. Sosyal medya olmadığı için her şey televizyon ekranlarındaki magazin programlarında dönüyordu. Tarkan’ın dünya çapındaki yükselişi sürüyordu. Özellikle “Dudu” şarkısı ortalığı kasıp kavuruyordu.

Televizyonlarda adeta Asmalı Konak rüzgârı esiyordu. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay’ın oynadığı dizinin yayınlanma saatinde Türkiye ekranlara kilitleniyordu.

Hülya Avşar ve Gülben Ergen rekabeti magazin sayfalarının değişmez manşetiydi. Reha Muhtar ile ana haber bültenleri birer talk-show havasında geçiyordu.

İnternet kafeler yeni yeni popülerleşmişti.

İnternet kafeler yeni yeni popülerleşmişti.

Son Dünya Kupası’na katıldığımızda evlerde internet çok nadir bulunan bir şeydi. Vatandaşlar internet kafelere akın ediyor, oyunlarla tanışıyordu.

Henüz WhatsApp yoktu; bilgisayar başında “titreşim” gönderdiğimiz MSN Messenger günleri yeni başlıyordu.

Akıllı telefonlar yoktu. Herkesin elinde efsanevi Nokia 3310 veya 8210 modelleri vardı. En büyük eğlence “Yılan” (Snake) oyunuydu.

İlhan Mansız, Asya’da idol hâline gelmişti.

İlhan Mansız, Asya’da idol hâline gelmişti.

Milli Takımımızın 2002’deki büyük başarısı sonrasında sokaklar boydan boya bayraklarla donatılmıştı. İlhan Mansız’ın saç stili moda olmuş, Tarkan’ın “Bir Oluruz Yolunda” şarkısı ülkenin millî marşı hâline gelmişti.

İlhan Mansız, Japonya ve Güney Kore’de idol hâline gelmişti.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
