Milli Takım Futbolcuları Bodrum’daki Villa Projesinden Villa Kazandı

Milli Takım Futbolcuları Bodrum’daki Villa Projesinden Villa Kazandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.03.2026 - 23:53

A Milli Futbol Takımımız, Kosova’yı mağlup ederek FIFA 2026 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı. Milli Takımımızın bu zaferiyle TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama akıllara geldi. Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası’na katılmamız hâlinde tüm futbolculara Bodrum’da yaptığı villa projesinde ücretsiz olarak villa vereceğini açıklamıştı.

Türkiye, Kosova’yı deplasmanda 1-0 yenerek Dünya Kupası’ndaki yerini ayırttı.

Türkiye, Kosova’yı deplasmanda 1-0 yenerek Dünya Kupası’ndaki yerini ayırttı.

A Milli Futbol Takımımız, 19 Haziran’da başlayacak Dünya Kupası’nda mücadele edecek. Millî Takımımızın bu zaferiyle TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklaması bir kez daha akıllara geldi.

TFF Başkanı, Candaş Tolga Işık’ın “Az Önce Konuştum” programında aylar önce yaptığı açıklamada, “22 senedir Dünya Kupası’na katılamıyoruz. Elinde böyle bir imkân varsa bizler de yönetim olarak gereğini yapacağız. Bodrum’da 4 bin tane villa yapacağız. Dünya Kupası’na katıldığımız takdirde bu evlerden futbolcularımıza vereceğiz. Bu evlerin TFF’ye satıldıktan sonra verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ben kendi cebimden vereceğim futbolcularımıza bu evleri” demişti.

Şimdi kamuoyu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sözünü tutup tutmayacağını merak ediyor.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
