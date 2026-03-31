Milli Takım Futbolcuları Bodrum’daki Villa Projesinden Villa Kazandı

A Milli Futbol Takımımız, 19 Haziran’da başlayacak Dünya Kupası’nda mücadele edecek. Millî Takımımızın bu zaferiyle TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklaması bir kez daha akıllara geldi.

TFF Başkanı, Candaş Tolga Işık’ın “Az Önce Konuştum” programında aylar önce yaptığı açıklamada, “22 senedir Dünya Kupası’na katılamıyoruz. Elinde böyle bir imkân varsa bizler de yönetim olarak gereğini yapacağız. Bodrum’da 4 bin tane villa yapacağız. Dünya Kupası’na katıldığımız takdirde bu evlerden futbolcularımıza vereceğiz. Bu evlerin TFF’ye satıldıktan sonra verilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ben kendi cebimden vereceğim futbolcularımıza bu evleri” demişti.

Şimdi kamuoyu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sözünü tutup tutmayacağını merak ediyor.