Milli Takım Futbolcuları Bodrum’daki Villa Projesinden Villa Kazandı
A Milli Futbol Takımımız, Kosova’yı mağlup ederek FIFA 2026 Dünya Kupası’na katılmaya hak kazandı. Milli Takımımızın bu zaferiyle TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklama akıllara geldi. Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası’na katılmamız hâlinde tüm futbolculara Bodrum’da yaptığı villa projesinde ücretsiz olarak villa vereceğini açıklamıştı.
Türkiye, Kosova’yı deplasmanda 1-0 yenerek Dünya Kupası’ndaki yerini ayırttı.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
