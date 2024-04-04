Tayvanlı Spikerlerin Deprem Performansı Şaşkına Çevirdi! Güçlükle Ayakta Dururken Yaşananları Anlattılar

Tayvan'ın doğusunda meydana gelen 7.4'lük depreme stüdyoda yakalanan iki spikerin ayakta bile zor dururken haber anlatmaya devam etmesi uluslararası basında gündem oldu.
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Tayvan'da Haulien kentinde son 25 yılın en büyük depremi yaşandı. Dün meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 7 kişi hayatını kaybederken, 736 kişi de yaralandı.
Depremin şiddeti televizyon kanallarının canlı yayınlarına da yansırken, sarsıntılara karşı güçlükle ayakta duran spikerlerin görüntüsü ise dünya basınında yer aldı.
Stüdyoda dekorlar dökülürken spikerler ise depremin şiddetini izleyicilerine aktarmaya devam etti. 📹
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