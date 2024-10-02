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Tayland'da Anaokulu Öğrencilerini Taşıyan Servis Alev Aldı: 22 Çocuk ve 3 Öğretmen Hayatını Kaybetti!

Tayland'da Anaokulu Öğrencilerini Taşıyan Servis Alev Aldı: 22 Çocuk ve 3 Öğretmen Hayatını Kaybetti!

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.10.2024 - 08:49

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Tayland'da anaokulu öğrencilerini taşıyan okul otobüsünde yangın çıktı. Kapıların bir süre açılmaması nedeniyle araçta mahsur kalan 22 çocuk ve 3 öğretmen hayatını kaybetti. Yaralanan 19 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 

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Tayland'da 38 anaokulu öğrencisi ve 6 öğretmeni taşıyan bir öğrenci servisi otoyolda seyir halindeyken alev aldı. Kısa sürede yayılan yangın otobüsü sararken, tahliye kapılarının açılamaması sebebiyle 22 çocuk ve 3 öğretmen hayatını kaybetti.

Tayland'da 38 anaokulu öğrencisi ve 6 öğretmeni taşıyan bir öğrenci servisi otoyolda seyir halindeyken alev aldı. Kısa sürede yayılan yangın otobüsü sararken, tahliye kapılarının açılamaması sebebiyle 22 çocuk ve 3 öğretmen hayatını kaybetti.

Otobüsten kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran 11 çocuk ve 3 öğretmenin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, otobüs sürücüsünün olay yerinden kaçtığı ve arandığı bildirildi.

Otobüsten kendi imkanlarıyla çıkmayı başaran 11 çocuk ve 3 öğretmenin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, otobüs sürücüsünün olay yerinden kaçtığı ve arandığı bildirildi.

Alevler içindeki otobüse müdahale anı cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler; 🎥 👇

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Konya adem

Bir tirsoforu olarak otobusun sanzumaninda kaynakli olabilir. Rahmet eylesin artik