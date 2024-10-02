Tayland'da Anaokulu Öğrencilerini Taşıyan Servis Alev Aldı: 22 Çocuk ve 3 Öğretmen Hayatını Kaybetti!

Tayland'da anaokulu öğrencilerini taşıyan okul otobüsünde yangın çıktı. Kapıların bir süre açılmaması nedeniyle araçta mahsur kalan 22 çocuk ve 3 öğretmen hayatını kaybetti. Yaralanan 19 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.