Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz Evlendi! Düğünden İlk Kareler Geldi
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Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük ile uzun süredir birlikte olduğu şarkıcı Tuana Yılmaz evlendi. Bir süredir düğün hazırlıklarıyla magazin gündeminde olan çift, mutlu günlerinden ilk kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yörük ve Yılmaz’ın düğün fotoğrafları kısa sürede yoğun ilgi gördü.
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Burak Yörük ve Tuana Yılmaz uzun süredir birlikteydi biliyorsunuz ki. Çift, uzun süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.
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Düğünden ilk kareleri "The Yörüks" notuyla paylaştılar
İşte düğünden gelen ilk kareler 👇🏻
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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