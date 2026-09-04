Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz Evlendi! Düğünden İlk Kareler Geldi

Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikahından görüntüler de sosyal medyaya yansıdı. Son dönemde Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Oruç karakteriyle gündemde olan Burak Yörük’ün evlilik haberi, dizinin takipçileri tarafından da kısa sürede ilgi gördü.

Çiftin evlilik hazırlıkları aslında uzun süredir biliniyordu. Burak Yörük, 2024 yılında Tuana Yılmaz’a evlilik teklifinde bulunarak ilişkilerindeki ilk ciddi adımı atmıştı. Yörük daha sonra düğün planları sorulduğunda 'Yazın sizi de davet edeceğiz' derken Yılmaz da yoğun iş programlarının ardından evlenmeyi planladıklarını ve 'prosedürlü' bir hazırlık yaptıklarını söylemişti. Mayıs ayında ortaya çıkan haberlerde ise çiftin nikah için yurt dışını tercih edeceği öne sürülmüştü.

Ağustos ayında Tuana Yılmaz’ın resmi belgelerinde 'Yörük' soyadının yer aldığı iddiası ortaya çıkınca çiftin daha önce gizlice evlendiği öne sürülmüş ancak ikiliden o dönemde iddiaları doğrulayan bir açıklama gelmemişti. Haftalar süren söylentilerin ardından Burak Yörük ve Tuana Yılmaz, bu kez düğünlerinden görüntüleri doğrudan paylaşarak evliliklerini takipçilerine duyurdu.