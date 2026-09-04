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Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz Evlendi! Düğünden İlk Kareler Geldi

Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u Burak Yörük ve Tuana Yılmaz Evlendi! Düğünden İlk Kareler Geldi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 21:02
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Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç karakterine hayat veren Burak Yörük ile uzun süredir birlikte olduğu şarkıcı Tuana Yılmaz evlendi. Bir süredir düğün hazırlıklarıyla magazin gündeminde olan çift, mutlu günlerinden ilk kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yörük ve Yılmaz’ın düğün fotoğrafları kısa sürede yoğun ilgi gördü.

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Burak Yörük ve Tuana Yılmaz uzun süredir birlikteydi biliyorsunuz ki. Çift, uzun süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz uzun süredir birlikteydi biliyorsunuz ki. Çift, uzun süredir devam eden ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

Aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı törenle hayatlarını birleştiren çiftin nikahından görüntüler de sosyal medyaya yansıdı. Son dönemde Taşacak Bu Deniz dizisinde canlandırdığı Oruç karakteriyle gündemde olan Burak Yörük’ün evlilik haberi, dizinin takipçileri tarafından da kısa sürede ilgi gördü.

Çiftin evlilik hazırlıkları aslında uzun süredir biliniyordu. Burak Yörük, 2024 yılında Tuana Yılmaz’a evlilik teklifinde bulunarak ilişkilerindeki ilk ciddi adımı atmıştı. Yörük daha sonra düğün planları sorulduğunda 'Yazın sizi de davet edeceğiz' derken Yılmaz da yoğun iş programlarının ardından evlenmeyi planladıklarını ve 'prosedürlü' bir hazırlık yaptıklarını söylemişti. Mayıs ayında ortaya çıkan haberlerde ise çiftin nikah için yurt dışını tercih edeceği öne sürülmüştü.

Ağustos ayında Tuana Yılmaz’ın resmi belgelerinde 'Yörük' soyadının yer aldığı iddiası ortaya çıkınca çiftin daha önce gizlice evlendiği öne sürülmüş ancak ikiliden o dönemde iddiaları doğrulayan bir açıklama gelmemişti. Haftalar süren söylentilerin ardından Burak Yörük ve Tuana Yılmaz, bu kez düğünlerinden görüntüleri doğrudan paylaşarak evliliklerini takipçilerine duyurdu.

Düğünden ilk kareleri "The Yörüks" notuyla paylaştılar

Düğünden ilk kareleri "The Yörüks" notuyla paylaştılar

Burak Yörük ve Tuana Yılmaz, düğün gününde çekilen fotoğraflarını Instagram hesaplarından ortak paylaşım yaparak yayınladı. Çift, karelerin altına İngilizce 'The Yörüks' notunu düştü.

Düğünde eğlenceli anların yaşandığı belirtilirken Yörük ve Yılmaz’ın fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Paylaşıma çok sayıda tebrik ve mutluluk dileği içeren yorum geldi.

İşte düğünden gelen ilk kareler 👇🏻

İşte düğünden gelen ilk kareler 👇🏻

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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