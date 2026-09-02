Türkiye'de İlk Kez Sahne Alacak Amr Diab İstanbul'a Özel Jetle Geliyor!

Mısır'ın dünya çapında tanınan yıldızlarından Amr Diab, yalnızca Arap coğrafyasında değil, farklı ülkelerde de geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başarmış isimlerden biri. Özellikle Arap müziğinin geleneksel melodilerini pop ve elektronik altyapılarla bir araya getiren tarzıyla kendi kulvarını yaratan Diab, uzun kariyeri boyunca türün uluslararası alanda tanınmasında da önemli rol oynadı. Kendisini ismen tanımayanların bile bir yerlerden mutlaka kulağına çalınmış olabilecek şarkıları da var tabii. “Nour El Ain”, “Tamally Ma'ak” ve “Leily Nahary”, yıllar içerisinde Amr Diab'ın imzası haline gelen ve sınırları aşan hitlerinden yalnızca birkaçı.

Kariyeri boyunca aldığı uluslararası ödüllerle de adından söz ettiren Diab, World Music Awards'ta birden fazla kez “En Çok Satan Orta Doğulu Sanatçı” ödülünü kazanan ilk Arap sanatçı olarak da tarihe geçti. On yıllardır dünyanın farklı noktalarında konser veren yıldız ismin takviminde ise şimdi oldukça dikkat çekici bir ilk var. Amr Diab kariyerinde ilk kez Türkiye'de sahne almaya hazırlanıyor!

Ünlü sanatçı, 3 Ekim Cumartesi akşamı İstanbul Ataköy Marina Arena'da Türk hayranlarıyla buluşacak. TemaCC organizasyonuyla gerçekleşecek konserde Diab'ın sevilen hitlerinin yanı sıra yeni albümünün ardından yenilenen dünya turnesine özel hazırlanan sahne prodüksiyonu ve repertuvarı da yer alacak. Aslında İstanbul buluşmasının daha erken gerçekleşmesi planlanıyordu. İlk olarak 2 Ağustos 2026 için açıklanan konser, Amr Diab'ın yeni albümünün ardından dünya turnesi programının yenilenmesi nedeniyle 3 Ekim'e ertelenmişti. Daha önce alınan biletlerin yeni tarihte de geçerliliğini koruyacağı açıklanmıştı.

Şimdi ise ilk Türkiye konserine yaklaşık bir ay kala, Amr Diab'ın İstanbul'a nasıl geleceğine dair ortaya çıkan detay ayrıca dikkat çekti!