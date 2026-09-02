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Türkiye'de İlk Kez Sahne Alacak Amr Diab İstanbul'a Özel Jetle Geliyor!

Türkiye'de İlk Kez Sahne Alacak Amr Diab İstanbul'a Özel Jetle Geliyor!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.09.2026 - 21:44
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Arap pop müziğinin dünyaca ünlü isimlerinden Amr Diab, kariyerinde bir ilke hazırlanıyor. Yıllardır milyonlarca hayrana ulaşan yıldız, Türkiye'deki ilk konseri için İstanbul'a gelecek. 3 Ekim'deki büyük buluşma için geri sayım sürerken, Diab'ın İstanbul yolculuğuna dair ortaya çıkan lüks detay da dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Arap pop müziği denince akla gelen ilk isimlerden Amr Diab, yıllardır süren kariyerinin ardından bu kez rotasını Türkiye'ye çeviriyor!

Arap pop müziği denince akla gelen ilk isimlerden Amr Diab, yıllardır süren kariyerinin ardından bu kez rotasını Türkiye'ye çeviriyor!

Mısır'ın dünya çapında tanınan yıldızlarından Amr Diab, yalnızca Arap coğrafyasında değil, farklı ülkelerde de geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başarmış isimlerden biri. Özellikle Arap müziğinin geleneksel melodilerini pop ve elektronik altyapılarla bir araya getiren tarzıyla kendi kulvarını yaratan Diab, uzun kariyeri boyunca türün uluslararası alanda tanınmasında da önemli rol oynadı. Kendisini ismen tanımayanların bile bir yerlerden mutlaka kulağına çalınmış olabilecek şarkıları da var tabii. “Nour El Ain”, “Tamally Ma'ak” ve “Leily Nahary”, yıllar içerisinde Amr Diab'ın imzası haline gelen ve sınırları aşan hitlerinden yalnızca birkaçı.

Kariyeri boyunca aldığı uluslararası ödüllerle de adından söz ettiren Diab, World Music Awards'ta birden fazla kez “En Çok Satan Orta Doğulu Sanatçı” ödülünü kazanan ilk Arap sanatçı olarak da tarihe geçti. On yıllardır dünyanın farklı noktalarında konser veren yıldız ismin takviminde ise şimdi oldukça dikkat çekici bir ilk var. Amr Diab kariyerinde ilk kez Türkiye'de sahne almaya hazırlanıyor!

Ünlü sanatçı, 3 Ekim Cumartesi akşamı İstanbul Ataköy Marina Arena'da Türk hayranlarıyla buluşacak. TemaCC organizasyonuyla gerçekleşecek konserde Diab'ın sevilen hitlerinin yanı sıra yeni albümünün ardından yenilenen dünya turnesine özel hazırlanan sahne prodüksiyonu ve repertuvarı da yer alacak.  Aslında İstanbul buluşmasının daha erken gerçekleşmesi planlanıyordu. İlk olarak 2 Ağustos 2026 için açıklanan konser, Amr Diab'ın yeni albümünün ardından dünya turnesi programının yenilenmesi nedeniyle 3 Ekim'e ertelenmişti. Daha önce alınan biletlerin yeni tarihte de geçerliliğini koruyacağı açıklanmıştı. 

Şimdi ise ilk Türkiye konserine yaklaşık bir ay kala, Amr Diab'ın İstanbul'a nasıl geleceğine dair ortaya çıkan detay ayrıca dikkat çekti!

İlk Türkiye konseri için hazırlıklarını sürdüren Amr Diab'ın İstanbul yolculuğunda da kesenin ağzı açıldı. Dünyaca ünlü yıldızın İstanbul'a özel jetle geleceği ortaya çıktı.

İlk Türkiye konseri için hazırlıklarını sürdüren Amr Diab'ın İstanbul yolculuğunda da kesenin ağzı açıldı. Dünyaca ünlü yıldızın İstanbul'a özel jetle geleceği ortaya çıktı.

3 Ekim'de gerçekleşecek konser için geri sayım sürerken organizasyona dair yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Amr Diab'ın Türkiye'ye yapacağı ilk yolculukta tarifeli uçuş yerine özel jet tercih edeceği öğrenildi. Ünlü yıldız, kariyerindeki ilk Türkiye konseri için İstanbul'a özel jetle gelecek. 

Yolculuk kısmı bir yana, sahnede de İstanbul'a özel bir hazırlık var. Amr Diab'ın yeni albümünün ardından yenilediği dünya turnesi kapsamında gerçekleşecek konserde yeni sahne prodüksiyonu kullanılacak ve İstanbul'a özel hazırlanan bir repertuvar seslendirilecek.

Yıllardır dilden dile dolaşan hitlerini ilk kez Türkiye'deki hayranlarıyla birlikte söyleyecek olan Amr Diab'ın konseri 3 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da Ataköy Marina Arena'da gerçekleşecek.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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