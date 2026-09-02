Türkiye'de İlk Kez Sahne Alacak Amr Diab İstanbul'a Özel Jetle Geliyor!
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Arap pop müziğinin dünyaca ünlü isimlerinden Amr Diab, kariyerinde bir ilke hazırlanıyor. Yıllardır milyonlarca hayrana ulaşan yıldız, Türkiye'deki ilk konseri için İstanbul'a gelecek. 3 Ekim'deki büyük buluşma için geri sayım sürerken, Diab'ın İstanbul yolculuğuna dair ortaya çıkan lüks detay da dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Arap pop müziği denince akla gelen ilk isimlerden Amr Diab, yıllardır süren kariyerinin ardından bu kez rotasını Türkiye'ye çeviriyor!
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İlk Türkiye konseri için hazırlıklarını sürdüren Amr Diab'ın İstanbul yolculuğunda da kesenin ağzı açıldı. Dünyaca ünlü yıldızın İstanbul'a özel jetle geleceği ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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