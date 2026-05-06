Tan Taşçı'dan Saygı Gecesindeki Yapay Zeka Konusuna Dahil Olmasını Eleştiren Cüneyt Özdemir'e Sert Çıkış!

Özdemir yaptığı açıklamada, “Şu şunu dedi bilmem ne demiyorum ama Sezen Aksu bu tartışmaya girse mesela bunu anlarım. Türkiye’de bu kadar büyük şarkıcı, şarkı sözü yazarı, besteci, aranjör… Bu kadar üretken bir insan bu tartışmaya özgüvenle girebilir. Ama şu tartışmaya balıklama atlayanlara bakıyorum; kardeşim sen ne yaptın da ne söylüyorsun yani? Ne yaptın da neyi eleştiriyorsun?” ifadelerini kullanmıştı. Açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken gözler eleştirilerin hedefindeki isimlere çevrilmişti.

Beklenen yanıt ise gecikmedi. Tan Taşçı, Cüneyt Özdemir’in sözlerine oldukça sert ifadelerle karşılık verdi. Taşçı açıklamasında, “Cüneyt Özdemir’den çok enteresan yorumlar aldık, bizi yorum yaptığımız için eleştirmiş. Bizim yerimize aslında Sezen Aksu’nun yapması gerektiğini söylemiş, bizi yeni nesil olarak addedmiş. Siz son 21 yıldır neredesiniz bilmiyorum ama ben kendimi bestelerimle, yorumculuğumla, sahnelerimle, üretimimle ve aranjörlüğümle zaten ispatlamış durumdayım. Siz 21 yıldır bihaber olabilirsiniz, haberci olmanıza rağmen bihaber olabilirsiniz. Çünkü çok değişik bir üstten bakma tavrınız var. Zaman geçtikçe de bence daha çok aksileşiyorsunuz” diyerek adeta ateş püskürdü. Tartışmanın daha da büyüyüp büyümeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.