Tan Taşçı'dan Saygı Gecesindeki Yapay Zeka Konusuna Dahil Olmasını Eleştiren Cüneyt Özdemir'e Sert Çıkış!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
Saygı1 gecesindeki yapay zekâ tartışmaları büyürken Cüneyt Özdemir’in açıklamalarına Tan Taşçı’dan sert yanıt geldi. Ünlü şarkıcının sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Saygı1 Mustafa Sandal Gecesi yalnızca müzik performanslarıyla değil, gecenin ardından büyüyen yapay zekâ tartışmalarıyla da günlerce konuşulmuştu.

Nikbinler grubunun gecede seslendirdiği “Denize Doğru” performansı kısa sürede sosyal medyada viral olurken, grubun sahnesi hakkında ortaya atılan iddialar ortalığı karıştırmıştı. Özellikle performansta yapay zekâ destekli ses düzenlemesi kullanıldığı ve grubun solisti Berika Karadağ’ın playback yaptığı yönündeki yorumlar müzik dünyasını adeta ikiye böldü. 

Tartışmalar büyürken Mustafa Sandal ve Cem Adrian gibi isimler gruba sahip çıkarken; Murat Dalkılıç ve Tan Taşçı başta olmak üzere birçok ünlü isim ise performansa dair eleştirilerini açık açık dile getirmişti.

Yapay zeka polemiği gün geçtikçe büyürken konuya bu kez Cüneyt Özdemir de dahil olmuştu.

Özdemir yaptığı açıklamada, “Şu şunu dedi bilmem ne demiyorum ama Sezen Aksu bu tartışmaya girse mesela bunu anlarım. Türkiye’de bu kadar büyük şarkıcı, şarkı sözü yazarı, besteci, aranjör… Bu kadar üretken bir insan bu tartışmaya özgüvenle girebilir. Ama şu tartışmaya balıklama atlayanlara bakıyorum; kardeşim sen ne yaptın da ne söylüyorsun yani? Ne yaptın da neyi eleştiriyorsun?” ifadelerini kullanmıştı. Açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken gözler eleştirilerin hedefindeki isimlere çevrilmişti.

Beklenen yanıt ise gecikmedi. Tan Taşçı, Cüneyt Özdemir’in sözlerine oldukça sert ifadelerle karşılık verdi. Taşçı açıklamasında, “Cüneyt Özdemir’den çok enteresan yorumlar aldık, bizi yorum yaptığımız için eleştirmiş. Bizim yerimize aslında Sezen Aksu’nun yapması gerektiğini söylemiş, bizi yeni nesil olarak addedmiş. Siz son 21 yıldır neredesiniz bilmiyorum ama ben kendimi bestelerimle, yorumculuğumla, sahnelerimle, üretimimle ve aranjörlüğümle zaten ispatlamış durumdayım. Siz 21 yıldır bihaber olabilirsiniz, haberci olmanıza rağmen bihaber olabilirsiniz. Çünkü çok değişik bir üstten bakma tavrınız var. Zaman geçtikçe de bence daha çok aksileşiyorsunuz” diyerek adeta ateş püskürdü. Tartışmanın daha da büyüyüp büyümeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
