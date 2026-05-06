Erol Köse'nin Kızı Dijan Köse Babasının Kendisine Bıraktığı Tüm Mirası Reddetti!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.05.2026 - 18:39

Erol Köse’nin vefatının ardından bu kez miras krizi gündeme geldi. Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Erol Köse'nin kızı Dijan Köse’nin, babasından kalan mirası kayıtsız ve şartsız reddetmek için dava açtığı ortaya çıktı. 

Kaynak: Hürriyet - Özge Eğrikar

Müzik ve magazin dünyasının en tartışmalı isimlerinden biri olan Erol Köse 23 Mart'ta hayatını kaybetmişti.

İstanbul’da yaşadığı rezidansta 16. kattan düştüğü öğrenilen Köse’nin evinde bir not bulunduğu ve ALS hastalığı nedeniyle bu kararı aldığı ortaya çıkmıştı.  Ölümünden bir hafta önce MSG'deki tüm haklarını kızı Dijan Köse'ye devrettiği ortaya çıkarken Erol Köse’nin vefatı sadece bir kayıp haberi olarak kalmadı.

Yıllarca sektörde güçlü bir figür olarak anılan, sanatçılarla yaşadığı polemiklerle sık sık gündeme gelen Köse’nin ardından, geçmişte kalan birçok olay da birer birer yeniden konuşulmaya başlamıştı. 

Cenazede görüntülenen kızı Dijan Köse babasına, 'Doktor Erol Bey, kalbimde sonsuz sevgin, bana bıraktığın en büyük mirasın; aklınla, yarattığın eserlerinle sonsuza dek hep benimle ve her neslin favorisi müziklerinle sen hep yaşayacaksın.' sözleriyle veda etmişti.

Geçtiğimiz saatlerde Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre Dijan Köse'nin reddi miras davası açtığı ortaya çıktı.

Erol Köse’nin vefatının ardından mirasının mahkemelik olduğu belirtilirken Köse'nin tek mirasçısı kızı Dijan Nazlan Köse'nin babasından kendisine kalan mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddettiği gerekçesiyle ‘mirasın reddi’ davası açtığı öğrenildi. 

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunulan davanın dilekçesinde, “Müvekkil, babası Erol Köse’den kendisine intikal eden mirası kayıtsız ve şartsız olarak reddetmektedir. Mirasçılık sıfatı ve terekeye ilişkin tüm hak ve yükümlülükler müvekkil yönünden sona ermiştir” denildiği belirtildi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
