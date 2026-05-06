Erol Köse'nin Kızı Dijan Köse Babasının Kendisine Bıraktığı Tüm Mirası Reddetti!

İstanbul’da yaşadığı rezidansta 16. kattan düştüğü öğrenilen Köse’nin evinde bir not bulunduğu ve ALS hastalığı nedeniyle bu kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Ölümünden bir hafta önce MSG'deki tüm haklarını kızı Dijan Köse'ye devrettiği ortaya çıkarken Erol Köse’nin vefatı sadece bir kayıp haberi olarak kalmadı.

Yıllarca sektörde güçlü bir figür olarak anılan, sanatçılarla yaşadığı polemiklerle sık sık gündeme gelen Köse’nin ardından, geçmişte kalan birçok olay da birer birer yeniden konuşulmaya başlamıştı.

Cenazede görüntülenen kızı Dijan Köse babasına, 'Doktor Erol Bey, kalbimde sonsuz sevgin, bana bıraktığın en büyük mirasın; aklınla, yarattığın eserlerinle sonsuza dek hep benimle ve her neslin favorisi müziklerinle sen hep yaşayacaksın.' sözleriyle veda etmişti.