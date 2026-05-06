Aylardır Tedavi Gören 77 Yaşındaki Kadir İnanır'ın Son Hali Sevenlerini Korkuttu!

Lila Ceylan
06.05.2026 - 17:56

Aylar sonra yeniden görüntülenen Kadir İnanır’ın verdiği kilolar ve bitkin hali sevenlerini korkuttu. Usta oyuncunun sağlık durumu yeniden merak konusu oldu.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır, son yıllarda yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayranlarını sık sık endişelendiren isimlerden biri haline geldi.

Usta oyuncu, 24 Mart 2024 tarihinde beynine pıhtı atması sonucu apar topar hastaneye kaldırılmış; geçirdiği kritik operasyonun ardından uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüştü. Sevenlerinin günlerce gelecek iyi haberi beklediği süreçte, İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili gelişmeler kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Aslında Kadir İnanır benzer bir sağlık problemiyle ilk kez karşı karşıya kalmıyordu...

Ünlü oyuncunun 2021 yılında da beyninde pıhtı oluştuğu ortaya çıkmış, acil müdahaleyle ameliyata alınmıştı. Tedavi sürecini büyük mücadeleyle atlatan İnanır, geçtiğimiz nisan ayında taburcu edilerek fizik tedavi sürecine başlamıştı. Ancak bu kez de Ağustos 2024’te akciğerinde gelişen enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılması sevenlerini korkutmuştu. O dönem sosyal medyada “felç geçirdi” yönünde çok sayıda iddia dolaşsa da ortaya atılan söylentilerin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştı.

Kadir İnanır son olarak birkaç ay önce görüntülenmişti.

Tedavi gördüğü fizik tedavi merkezinden çıkarken görüntülenen Kadir İnanır, ardından bir balıkçıda objektiflere yansımıştı. 

Verdiği kilolar dikkat çekse de usta oyuncunun önceki aylara göre daha iyi durumda olduğu düşünülmüş, bu görüntüler sevenlerinin içine bir nebze olsun su serpmişti.

Fakat Kadir İnanır aylar sonra yeniden görüntülendi ve bu kez son hali sevenlerini epey korkuttu.

Oldukça fazla kilo verdiği görülen usta oyuncunun tanınmakta zorlanıldığı yorumları yapılırken, bitkin ve yorgun görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Sağlık durumunun nasıl olduğu ise yeniden en çok merak edilen konular arasına girdi.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
