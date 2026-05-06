Sabrina Carpenter, Met Gala'da "Koltuk Altı Kıllarıyla" Gündem Oldu!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
Met Gala 2026’da Sabrina Carpenter’ın Dior görünümü kadar sosyal medyada viral olan koltuk altı detayı da konuşuldu. Fotoğrafların gerçek mi yoksa AI destekli mi olduğu tartışma yarattı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Met Gala 2026 bu yıl da moda dünyasının en çok konuşulan gecelerinden biri olmayı başarırken, kırmızı halının en dikkat çeken isimlerinden biri de Sabrina Carpenter oldu.

Son dönemde çıkardığı hit şarkılarla pop müziğin en büyük genç yıldızlarından biri haline gelen Carpenter, geceye Jonathan Anderson imzalı özel tasarım Dior elbisesiyle katıldı. 

“Manchild” şarkısıyla listeleri altüst eden ünlü şarkıcının transparan detaylarla süslenen yırtmaçlı tül elbisesi, Audrey Hepburn’ün 1954 yapımı “Sabrina” filmine gönderme taşıyordu. Swarovski taşlarla kaplanan film şeridi detaylarıyla tamamlanan görünüm, sosyal medyada “gecenin en yaratıcı stillerinden biri” olarak yorumlandı. Özellikle vintage Hollywood havası taşıyan saç ve makyajı da hayranlarından tam not aldı.

Fakat gecenin en çok konuşulan detayı elbisenin kendisi değil, Sabrina Carpenter’ın koltuk altı görünümü oldu!

Sosyal medyada viral olan yakın plan karelerde görülen koltuk altı kılları detayı kısa sürede X kullanıcılarını ikiye böldü. Kimileri bunun tamamen doğal bir görüntü olduğunu savunurken, kimileri de fotoğrafların yapay zeka ya da dijital düzenleme ile oynanmış olabileceğini öne sürdü. 

Özellikle son dönemde AI destekli görsel manipülasyonların artması nedeniyle görüntülerin gerçek olup olmadığı konusunda net bir sonuca varılamadı. Öte yandan birçok kullanıcı, kadınların koltuk altı kıllarının son derece doğal olduğunu ve bunun “olay” haline getirilmemesi gerektiğini savunarak Sabrina Carpenter’a destek verdi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
