Sosyal Medya Yıkıldı: Manifest’in Yeni Şarkısındaki Büyük Sürpriz Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
06.05.2026 - 19:56

Manifest’in cuma günü yayınlanacak yeni şarkısı “Hileli”de Ajda Pekkan sürprizi ortaya çıktı. “Süperstar x Manifest” paylaşımı sosyal medyada büyük heyecan yarattı.

Manifest son dönemde Türk pop müziğinin en hızlı yükseleni olmayı başardı.

Enerjik sahne performansları, sosyal medyada viral olan şarkıları, iddialı konseptleri ve genç kuşağın ruhunu yakalayan tarzlarıyla kısa sürede büyük bir hayran kitlesi edinen grup; müzik piyasasına adeta yeni bir soluk getirdi. 

Özellikle güçlü görsel dünyaları, dans koreografileri ve “yeni nesil pop star” havası taşıyan üyeleri; Zeynep, Hilal, Lidya, Sueda, Mina ve Esin'le sık sık gündeme gelen Manifest, yalnızca şarkılarıyla değil yarattıkları kültürle de ortalığı ayağa kaldırdı. Her paylaşımları olay olan grup, günlerdir heyecanla beklenen yeni şarkıları “Hileli” için geri sayıma geçti.

Fakat asıl bomba gelişme geçtiğimiz saatlerde geldi!

Manifest, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla yeni şarkıları “Hileli”de Ajda Pekkan ile düet yaptıklarını resmen duyurdu. Paylaşıma düşülen “Süperstar x Manifest 🎲” notu ise sosyal medyayı adeta ayağa kaldırdı. Çünkü söz konusu isim Ajda Pekkan olunca akan sular duruyor! 

Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi, yıllardır “Süperstar” unvanını taşıyan Ajda Pekkan’ın yeni neslin en çok konuşulan gruplarından biriyle aynı şarkıda buluşması şimdiden yılın en büyük müzik olaylarından biri olarak görülmeye başlandı. Sosyal medyada birçok kullanıcı daha şarkı yayınlanmadan “liste başı belli oldu” yorumları yaparken, “Hileli”nin cuma günü yayınlanır yayınlanmaz ortalığı kasıp kavuracağı düşünülüyor.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
