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Survivor'ın İkinci Finalistinden Söylemezsem Olmaz Yapımcısının Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Survivor'ın İkinci Finalistinden Söylemezsem Olmaz Yapımcısının Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
10.06.2025 - 00:45

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

9 Haziran Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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İstanbul’da yapılacak olan Survivor 2025'in büyük finaline gidecek ilk isim Batuhan olmuştu.

İstanbul’da yapılacak olan Survivor 2025'in büyük finaline gidecek ilk isim Batuhan olmuştu.

9 Haziran Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde yine nefesler tutuldu. Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı parkurda hangi iddialı yarışmacı finale adını yazdırdığı netleşti. 

Peki, Survivor'da ikinci finalist kim oldu?

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Sihirli Annem 'Çilek'i dizinin finalinden sonra setten alıp hatıra olarak sakladığı şeyi gösterdi!

Sihirli Annem 'Çilek'i dizinin finalinden sonra setten alıp hatıra olarak sakladığı şeyi gösterdi!

Yoğun ilgi gören 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' filmiyle birlikte birçok oyuncu yeniden gündeme oturdu. 'Çilek' karakterine hayat veren Zeynep Özkaya da bu isimlerin başında geldi. Sihirli Annem filmiyle birlikte birçok paylaşım yapan Özkaya, 19 yıl önce dizinin finali sonrası setten alıp sakladığı kıymetlisini ilk kez gösterdi!

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"My Style Rocks Germany" yarışmasının yeni sunucusu tanıdığımız bir oyuncu oldu!

"My Style Rocks Germany" yarışmasının yeni sunucusu tanıdığımız bir oyuncu oldu!

Ülkemizde bir hayli popüler olan İşte Benim Stilim ikonik moda programlarından biri oldu. Yeni sezonuyla ilgi çeken yarışma aynı zamanda stüdyosunu Almanya’da yayınlanan moda yarışması “My Style Rocks”la paylaşıyor. Yeni bölümleriyle yayınlanacak olan My Style Rocks'ın yeni sunucusuysa Türk televizyonlarına damga vuran dizilerden biriyle tanıdığımız ünlü oldu!

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Zahide Yetiş'in programındaki küfürlü anlara sansür yapılmadı.

Zahide Yetiş'in programındaki küfürlü anlara sansür yapılmadı.

Star Tv'de yayınlanan 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' gündüz kuşağının takip edilen programları arasında yer alıyor. Hafta için her gün yayınlanan programda zaman zaman dikkat çeken anlar yaşanıyor. Canlı yayınlanan yapımdan yine dikkat çeken bir kesit ortaya çıktı. Konuklardan birinin eşine ağır küfür ettiği anlar sansürlenmedi ve izleyiciler tarafından duyuldu.

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Ayşe'nin annesinin "pranga" ve "kendin ol" temalı mesajı dikkatlerden kaçmadı.

Ayşe'nin annesinin "pranga" ve "kendin ol" temalı mesajı dikkatlerden kaçmadı.

Sezon boyunca Batuhan'la iş birliği yaptığı ve ona destek olduğu iddia edilen Ayşe'nin annesinin 'prangalı' mesajı dikkatlerden kaçmadı.

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Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Didem Delen ve Pınar Eliçe'ye fuhuş ve uyuşturucu soruşturması açıldığı iddia edilmişti.

Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Didem Delen ve Pınar Eliçe'ye fuhuş ve uyuşturucu soruşturması açıldığı iddia edilmişti.

Didem Delen, soruşturma iddialarının ardından sunucu Seda Akgül'ün canlı yayınına katılarak kendilerine iftira atıldığını ve iftira atan kişinin de programın yapımcısı olduğunu dile getirmişti. Yapımcı Bilal Özbilge, hakkında ortaya atılan iddialara cevap verdi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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