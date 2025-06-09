Survivor'ın İkinci Finalistinden Söylemezsem Olmaz Yapımcısının Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
9 Haziran Pazartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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İstanbul’da yapılacak olan Survivor 2025'in büyük finaline gidecek ilk isim Batuhan olmuştu.
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Sihirli Annem 'Çilek'i dizinin finalinden sonra setten alıp hatıra olarak sakladığı şeyi gösterdi!
"My Style Rocks Germany" yarışmasının yeni sunucusu tanıdığımız bir oyuncu oldu!
Zahide Yetiş'in programındaki küfürlü anlara sansür yapılmadı.
Ayşe'nin annesinin "pranga" ve "kendin ol" temalı mesajı dikkatlerden kaçmadı.
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Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Didem Delen ve Pınar Eliçe'ye fuhuş ve uyuşturucu soruşturması açıldığı iddia edilmişti.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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