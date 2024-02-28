Survivor Etkisinde Kalan Bir Grup Öğrenci KYK Odasında Arkadaşlarını Göndermek İçin "Oda Konseyi" Yaptı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@yuskopat/vide...
Survivor, televizyon dünyasının en çok izlenen yarışma programlarından biri olma ünvanını uzun yıllardır koruyor. Bu popülerlik öyle bir noktaya ulaştı ki, programı düzenli olarak takip etmeyen izleyiciler bile yarışmanın detaylarına, yarışmacıların kim olduğuna ve genel konseptine oldukça aşina.
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Bir grup öğrenci KYK Yurdu'nda Survivor'daki eleme konseyinden ilham alarak "Oda Konseyi" gerçekleştirdi.
İşte o video;
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