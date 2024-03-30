Survivor Aysu'nun Paylaşımından Kızılcık Şerbeti'ndeki Yeni Çifte Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Survivor Aysu'nun Paylaşımından Kızılcık Şerbeti'ndeki Yeni Çifte Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
30 Mart Cumartesi günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Ekranların reyting rekoru kıran dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine fırtınalar estirdi. Fatih illetinden kurtulduktan sonra Doğa için yeni partner Giray'ın geleceği haberi herkesi heyecanlandırırken, Giray ve Doğa'nın uyumu hepimizi eritti.
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti son bölümüyle yine hepimizi dumur etti. Doğa'nın Giray'la tanışması kalplerimizi eritirken, Pembe'nin düğün sabahı Görkem'in gerçek yüzünü görmemiz derin bir oh çektirdi. Olaylar bitmek bilmezken haliyle Kızılcık Şerbeti'ne yorum yağdı.
Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç, geçtiğimiz gün Levent'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Şarkılarının yanı sıra oyunculuğu ile de dikkat çeken Oğuzhan Koç, İzmir konseri öncesinde Ramazan konserleri ve Survivor programına ilişkin yorumda bulundu.
Televizyonun dahi ismi Acun Ilıcalı, Saba Tümer'in YouTube kanalına konuk oldu. Saba Tümer'le programında samimi açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye döneminde yaşadığı bir olayla herkesi şaşırttı.
Survivor All Star'ın son elenen yarışmacısı Aysu Keskin'in yarışmanın ardından ilk sosyal medya paylaşımı merakla beklenirken, Keskin döner dönmez aldığı acı bir haberi duyurarak herkesi şaşırttı.
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Olayların dur durak bilmediği Survivor All Star'a bu defa Ogeday ve Yunus Emre kavgası damgasını vurdu. Yarışma esnasında benchte kavga eden ikili birbirini dövmekle tehdit etti.
NOW'un yeni dizisi Gaddar sevenlerinin büyük ilgisini görüyor. Çağatay Ulusoy ve Sümeyye Aydoğan'ın başrollerini paylaştığı diziden afiş çekimi görüntüleri de geldi.
Star TV'nin sevilen dizisi Sakla Beni pek de parlak olmayan reyting oranlarıyla ekran macerasına devam ederken, izleyiciler dizinin 2. sezonunun gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Beklenen haberi Birsen Altuntaş verdi.
Survivor All Star her açıdan çok farklı bir sezon olurken, son bölüme televizyonda ilk defa gördüğümüz bir oyun damgasını vurdu. Futbol aşığı Acun Ilıcalı'nın sık sık farklı futbol oyunlarının Survivor'a taşımasına alışkın olsak da bu defa yarışmacılarla oynanan "üflemeli langırt" oyunu görenleri şoke etti.
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar tam gaz devam ederken, dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, Bahar hakkında kimsenin bilmediği bir detay paylaştı.
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