Televizyona Çiçek Açtıran "Bahar" Dizisi Hakkında Bu Detaya Çok Şaşıracaksınız!
Televizyona Çiçek Açtıran "Bahar" Dizisi Hakkında Bu Detaya Çok Şaşıracaksınız!
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar tam gaz devam ederken, dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, Bahar hakkında kimsenin bilmediği bir detay paylaştı.
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Kısa sürede fenomen haline gelen Bahar dizisini dilimizden bir türlü düşüremiyoruz.
Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy'un adeta döktürdüğü Bahar her açıdan televizyon dünyasına ilaç gibi gelirken, dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, Bahar hakkında bilinmeyen bir detay paylaştı.
O detay ise Bahar ve ailesinin yaşadıkları evle alakalı!
Çok varlıklı bir aile olmalarına rağmen Timur ve annesi Nevra'nın cimrilikleri diziye damga vururken, ailenin yaşadığı evin detayları da gözden kaçmadı.
Bahar ve ailesinin evinin eski havası diziye apayrı bir hava katarken, Neslihan Yeşilyurt bu durumun tamamen bilinçli olduğunu açıkladı.
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''Bahar ve Timur'un yaşadıkları ev, orijinalde böyle düşünülmemiş ama ben eskiden alınmış ve içine yenilik anlamında da çok fazla dokunulmamış bir ev seçtim."
"Bu hem Timur ve Nevra’nın varlıklı ama cimriliklerinin altını besliyor, hem de ev bir şekilde konuşuyor. Ahşap döşemelerden gelen sesler vs.''
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