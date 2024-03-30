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2. Sezon mu Geliyor? Sevilen Dizi Sakla Beni'nin Akıbeti Belli Oldu!

2. Sezon mu Geliyor? Sevilen Dizi Sakla Beni'nin Akıbeti Belli Oldu!

Star tv yerli dizi
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 14:12

Star TV'nin sevilen dizisi Sakla Beni pek de parlak olmayan reyting oranlarıyla ekran macerasına devam ederken, izleyiciler dizinin 2. sezonunun gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Beklenen haberi Birsen Altuntaş verdi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
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Star TV'nin epey iddialı başlayan dizisi Sakla Beni ne yazık ki reytinglerde beklentilerin altında bir başarı sağladı.

Star TV'nin epey iddialı başlayan dizisi Sakla Beni ne yazık ki reytinglerde beklentilerin altında bir başarı sağladı.

Yayın döneminin Haziran ayında bitmesiyle kanallar yavaş yavaş dizilerinin akıbetini açıklarken, Sakla Beni için de beklenen haber geldi.

Yayın döneminin Haziran ayında bitmesiyle kanallar yavaş yavaş dizilerinin akıbetini açıklarken, Sakla Beni için de beklenen haber geldi.

Sevilen dizinin 2. sezonunun gelip gelmeyeceği merak edilirken, Birsen Altuntaş Sakla Beni için kötü haberi verdi.

Sevilen dizinin 2. sezonunun gelip gelmeyeceği merak edilirken, Birsen Altuntaş Sakla Beni için kötü haberi verdi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sakla Beni düşük reyting oranları nedeniyle yeni sezonu garantileyemedi ve final kararı alındı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sakla Beni düşük reyting oranları nedeniyle yeni sezonu garantileyemedi ve final kararı alındı.

Son olarak 21. bölümüyle ekranlara gelen dizinin 26. bölümle final yapacağı açıklandı.

Son olarak 21. bölümüyle ekranlara gelen dizinin 26. bölümle final yapacağı açıklandı.

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