2. Sezon mu Geliyor? Sevilen Dizi Sakla Beni'nin Akıbeti Belli Oldu!

Star TV'nin sevilen dizisi Sakla Beni pek de parlak olmayan reyting oranlarıyla ekran macerasına devam ederken, izleyiciler dizinin 2. sezonunun gelip gelmeyeceğini merak ediyordu. Beklenen haberi Birsen Altuntaş verdi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş