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Gerilimin Bitmediği Survivor'da Ogeday ve Yunus Emre Birbirine Girdi!

Gerilimin Bitmediği Survivor'da Ogeday ve Yunus Emre Birbirine Girdi!

survivor
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 13:36

Olayların dur durak bilmediği Survivor All Star'a bu defa Ogeday ve Yunus Emre kavgası damgasını vurdu. Yarışma esnasında benchte kavga eden ikili birbirini dövmekle tehdit etti.

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Her açıdan bambaşka bir sezon olan Survivor All Star 2024'ün olaysız bir bölümü bile olmazken, kavgaya karışmayan yarışmacı sayısı bir elin parmak sayısını geçmiyor.

Her açıdan bambaşka bir sezon olan Survivor All Star 2024'ün olaysız bir bölümü bile olmazken, kavgaya karışmayan yarışmacı sayısı bir elin parmak sayısını geçmiyor.

Tahrik ve tartışmaların had safhaya ulaştığı Survivor'ın en olaylı yarışmacılarından Ogeday ve Yunus Emre, yeni bir tartışmanın fitlini ateşleyen isimler oldu.

Tahrik ve tartışmaların had safhaya ulaştığı Survivor'ın en olaylı yarışmacılarından Ogeday ve Yunus Emre, yeni bir tartışmanın fitlini ateşleyen isimler oldu.

Oyun esnasında Yunus Emre'ye "Yanlış konuşuyorsun. Seni diskalifiye ettirmek istesek ettiririz. Sarıcığım..." deyip karşı tarafı tahrik ederken, Yunus Emre bu sözlerin altında kalmadı ve olay giderek büyüdü.

Oyun esnasında Yunus Emre'ye "Yanlış konuşuyorsun. Seni diskalifiye ettirmek istesek ettiririz. Sarıcığım..." deyip karşı tarafı tahrik ederken, Yunus Emre bu sözlerin altında kalmadı ve olay giderek büyüdü.

"Nasıl ettirirsin mesela...Sana var ya buradan kimse tutmadan bir uçarım. Hiç dayak yemediğin çok belli oluyor" ifadelerini kullanan Yunus Emre sinirlerine hakim olamazken, Ogeday'ın Yunus Emre'ye "Sarı papatya" demesi gözlerden kaçmadı.

"Nasıl ettirirsin mesela...Sana var ya buradan kimse tutmadan bir uçarım. Hiç dayak yemediğin çok belli oluyor" ifadelerini kullanan Yunus Emre sinirlerine hakim olamazken, Ogeday'ın Yunus Emre'ye "Sarı papatya" demesi gözlerden kaçmadı.

Söz konusu tartışma ada konseyine de taşınırken, Ogeday Yunus Emre için "Biz hiçbir şey söylemeyelim aman Yunus Emre parlamasın modunda mı, gezmeliyiz ben bunu anlamadım. Sen çok mu dikkat ediyorsun da 17 ceza aldın." sözlerini kullandı.

Söz konusu tartışma ada konseyine de taşınırken, Ogeday Yunus Emre için "Biz hiçbir şey söylemeyelim aman Yunus Emre parlamasın modunda mı, gezmeliyiz ben bunu anlamadım. Sen çok mu dikkat ediyorsun da 17 ceza aldın." sözlerini kullandı.
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Bakalım ikili arasındaki tartışma nereye varacak?

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