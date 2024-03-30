Futbol Aşığı Acun Ilıcalı, Survivor Yarışmacılarına "Üflemeli Langırt" Oynattı!

Survivor All Star her açıdan çok farklı bir sezon olurken, son bölüme televizyonda ilk defa gördüğümüz bir oyun damgasını vurdu. Futbol aşığı Acun Ilıcalı'nın sık sık farklı futbol oyunlarının Survivor'a taşımasına alışkın olsak da bu defa yarışmacılarla oynanan 'üflemeli langırt' oyunu görenleri şoke etti.