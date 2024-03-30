Futbol Aşığı Acun Ilıcalı, Survivor Yarışmacılarına "Üflemeli Langırt" Oynattı!
Futbol Aşığı Acun Ilıcalı, Survivor Yarışmacılarına "Üflemeli Langırt" Oynattı!
Survivor All Star her açıdan çok farklı bir sezon olurken, son bölüme televizyonda ilk defa gördüğümüz bir oyun damgasını vurdu. Futbol aşığı Acun Ilıcalı'nın sık sık farklı futbol oyunlarının Survivor'a taşımasına alışkın olsak da bu defa yarışmacılarla oynanan 'üflemeli langırt' oyunu görenleri şoke etti.
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Survivor All Star'ın son bölümüne langırt oyunu damga vurdu. Fakat bu bildiğiniz langırtlarla uzaktan yakından alakalı değil.
Yarışmacıların kafalarının çıktığı devasa langıt masasında her yarışmacı "üfleyerek" topu karşı takımın kalesine atmaya çalışırken bu alışılmışın dışındaki oyun akıllara Acun Ilıcalı'yı getirdi.
Tam bir futbol aşığı olan Acun Ilıcalı'nın farklı futbol oyunlarını Survivor'a taşıdığına izleyiciler olarak sık sık tanık olurken, bu defa "üfleyerek" oynanan bu oyun görenleri epey şaşırttı.
İşte Survivor'daki "üflemeli langırt" oyunu:
Tabii bu garip oyun Survivor izleyicilerinden türlü yorumlar aldı. İşte onlardan bazıları:
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Peki siz bu yeni oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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