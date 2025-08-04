Şükrü Özyıldız Kimdir, Kaç Yaşında? Şükrü Özyıldız Hakkında Merak Edilenler

Şükrü Özyıldız, 2025 itibarıyla bekar görünüyor. Son zamanlarda Bodrum tatilinde Melisa Yanık adlı başka bir sosyal medya fenomeniyle samimi görüntüler paylaşılmış olsa da, bu konu hakkında taraflardan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Öncesinde Rabia Yaman (2016–2018) ve Şükran Ovalı (2015–2016) gibi isimlerle ilişki yaşamıştır.

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya Ayrıldı mı?

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya bir süredir birlikteydiler ama 2025’in Şubat ayında ilişkilerini sonlandırdılar. Şükrü Özyıldız, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada üç haftadır Kolombiya’da olduğunu ve yenilenip döndüğünü söyledi. Sibil ise sosyal medya üzerinden “Evet, bir süre önce böyle bir karar aldık. Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz” diyerek ayrılığı doğruladı. İhanet iddialarıyla ilgili olarak da “İlişkimiz bitse de sevgimiz baki” diyerek net bir açıklama yaptı. Ayrılıkları karşılıklı ve olgun bir şekilde gerçekleşmiş gibi görünüyor.