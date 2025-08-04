onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Biyografi
Şükrü Özyıldız Kimdir, Kaç Yaşında? Şükrü Özyıldız Hakkında Merak Edilenler

Şükrü Özyıldız Kimdir, Kaç Yaşında? Şükrü Özyıldız Hakkında Merak Edilenler

Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
04.08.2025 - 09:41

Yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesi edinen Şükrü Özyıldız, hem televizyon hem dijital platformlarda dikkat çekmeye devam ediyor. Oyunculuk kariyerine başladığı günden bu yana farklı tarzlarda roller üstlenen Özyıldız, son dönemdeki yapımlarıyla yeniden gündemde. Peki Şükrü Özyıldız kimdir, hangi dizilerde rol aldı, yeni projeleri neler? Tüm detayları birlikte inceliyoruz.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şükrü Özyıldız Kimdir?

Şükrü Özyıldız Kimdir?

Şükrü Özyıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünde kısa bir süre okuduktan sonra Ege Üniversitesi İşletme bölümüne geçti ve burada eğitimine devam etti. Öğrencilik yıllarında Erasmus programıyla Portekiz’e giderek tiyatro ve oyunculukla ilgilenmeye başladı. Türkiye’ye döndükten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Kamera karşısına ilk kez 2011 yılında yayınlanan Derin Sular dizisiyle geçti. Ardından Benim Hala Umudum Var, Tatlı Küçük Yalancılar, Çoban Yıldızı, Şeref Meselesi ve Çalıkuşu gibi yapımlarda rol aldı. Netflix yapımı Aşk Taktikleri film serisiyle dijital platform izleyicisinin de ilgisini çeken oyuncu, son olarak Ruhun Duymaz ve Zamanın Kapıları dizileriyle gündeme gelmiştir.

Şükrü Özyıldız Kaç Yaşında?

18 Şubat 1988 doğumlu olan Şükrü Özyıldız, 2025 itibarıyla 37 yaşındadır.

Şükrü Özyıldız Nereli?

Aslen Rize kökenlidir; doğum yeri İzmir’dir. Annesi Rum, babası ise Karadenizlidir.

Şükrü Özyıldız Kariyer Başlangıcı

Şükrü Özyıldız Kariyer Başlangıcı

Şükrü Özyıldız’ın oyunculuk kariyeri, eğitim yıllarında tiyatroya duyduğu ilgiyle şekillenmeye başladı. Ege Üniversitesi’nde işletme okurken Erasmus programı kapsamında gittiği Portekiz’de oyunculuk atölyelerine katıldı. Türkiye’ye döndükten sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alarak sahneye ilk adımını attı. Kamera karşısına ise 2011 yılında yayınlanan Derin Sular dizisiyle geçti.

Şükrü Özyıldız Özel Hayatı

Şükrü Özyıldız Özel Hayatı

Şükrü Özyıldız, 2025 itibarıyla bekar görünüyor. Son zamanlarda Bodrum tatilinde Melisa Yanık adlı başka bir sosyal medya fenomeniyle samimi görüntüler paylaşılmış olsa da, bu konu hakkında taraflardan herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Öncesinde Rabia Yaman (2016–2018) ve Şükran Ovalı (2015–2016) gibi isimlerle ilişki yaşamıştır.

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya Ayrıldı mı?

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya bir süredir birlikteydiler ama 2025’in Şubat ayında ilişkilerini sonlandırdılar. Şükrü Özyıldız, ayrılık sonrası yaptığı açıklamada üç haftadır Kolombiya’da olduğunu ve yenilenip döndüğünü söyledi. Sibil ise sosyal medya üzerinden “Evet, bir süre önce böyle bir karar aldık. Bunun ikimiz için de daha doğru olduğuna inanıyoruz” diyerek ayrılığı doğruladı. İhanet iddialarıyla ilgili olarak da “İlişkimiz bitse de sevgimiz baki” diyerek net bir açıklama yaptı. Ayrılıkları karşılıklı ve olgun bir şekilde gerçekleşmiş gibi görünüyor.

Şükrü Özyıldız Güncel Projeleri

Şükrü Özyıldız Güncel Projeleri

Şükrü Özyıldız, 2024 yılında Karadut dizisinde tayin ettiği Tayfun Karca rolüyle ATV ekranlarında başrolde yer aldı; aynı yıl Esas Oğlan (GAİN) ve Karşılaşmalar (Exxen) gibi platform yapımlarında konuk rollerle izleyici karşısına çıktı. 2025 yılında ise beIN CONNECT’te yayınlanan Zamanın Kapıları dizisinin ikinci sezonunda Mert karakteriyle diziye katıldı.

Şükrü Özyıldız Dizi ve Filmler

Şükrü Özyıldız Dizi ve Filmler

Sinema Filmleri

  • Neva (2013) – Ilgın

  • Sevimli Tehlikeli (2015) – Zarok 

  • Her Şey Aşktan (2016) – Burak 

  • Ekşi Elmalar (2016) – Özgür 

  • Cebimdeki Yabancı (2018) – Sinan 

  • Arif v 216 (2018) – Ayhan Işık 

  • Aşk Taktikleri (2022) – Kerem 

  • Aşk Taktikleri 2 (2023

  • Alice Müzikali (2023) – Mad Hatter 

Televizyon Dizileri

  • Derin Sular (2011) – Toprak 

  • Uçurum (2012) – Avukat Tolga

  • Çalıkuşu (2013) – Murat 

  • Benim Hala Umudum Var (2013–2014) – Ozan 

  • Şeref Meselesi (2014) – Emir Kılıç 

  • Tatlı Küçük Yalancılar (2015) – Eren 

  • Kış Güneşi (2016) – Efe / Mete çift karakter

  • Çoban Yıldızı (2017) – Başrolde Seyit 

  • Nefes Nefese (2018) – Yusuf Alıcan 

  • Akıncı (2021) – Fatih / Akıncı 

  • Ruhun Duymaz (2023) – Onur Karasu 

Web Dizisi

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Şükrü Özyıldız Ödülleri

Şükrü Özyıldız Ödülleri

Şükrü Özyıldız, 2019 yılında Watsons Awards kapsamında “En Güzel Gülümse” ödülüne layık görüldü. 2020 yılında Alice Müzikali’nde performans sergilediği ödüllü sahne çalışmasıyla GQ Men of the Year Türkiye tarafından “Yılın Oyuncusu” ödülünü kazandı. Ayrıca Ruhun Duymaz dizisindeki rolüyle 2023 yılında 49. Altın Kelebek Ödülleri’nde “En İyi Erkek Romantik Komedi Oyuncusu” ve “En İyi Dizi Çifti” kategorilerinde aday gösterildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlgini Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceyda
Ceyda
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın