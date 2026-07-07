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“Su Baskınlarının Daha Şiddetlisini Göreceğiz”: Hava Sıcaklığında Rekor Artış Yaşandı, Orhan Şen Uyardı!

“Su Baskınlarının Daha Şiddetlisini Göreceğiz”: Hava Sıcaklığında Rekor Artış Yaşandı, Orhan Şen Uyardı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
07.07.2026 - 09:26
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Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, El Nino hava olayının Temmuz ayı başında mevsim normallerinin 1.8 derece üzerine çıktığını belirterek, önümüzdeki dönemde hem Türkiye'de hem de Avrupa genelinde çok daha şiddetli ani su baskınları ve kavurucu sıcak dalgalarının yaşanacağı konusunda uyardı.

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Küresel iklim dengelerini altüst eden El Nino fenomeni, yaz aylarının hemen başında etkisini tahminlerin de ötesinde artırmaya başladı.

Küresel iklim dengelerini altüst eden El Nino fenomeni, yaz aylarının hemen başında etkisini tahminlerin de ötesinde artırmaya başladı.

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı son değerlendirmelere göre, okyanus suyu sıcaklıklarındaki artış Temmuz ayının ilk günleri itibarıyla mevsim ortalamalarının 1.8 derece üzerine tırmandı. Bu ani yükselişin sonbahar aylarına doğru 6 derecelik kritik bir sınıra ulaşabileceğini öngören uzmanlar, bu durumun hem Türkiye hem de kıta Avrupası genelinde çok daha yıkıcı hava olaylarını tetikleyeceği yönünde ciddi uyarılarda bulunuyor. Özellikle büyük metropolleri tehdit eden bu yeni iklim evresi, ani ve şiddetli meteorolojik afetleri de beraberinde getirecek.

Yaşanan bu olağan dışı ısınmanın yol açacağı en büyük tehlikelerden biri, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da aniden bastıran ve hayatı felç eden su baskınlarının çok daha güçlü versiyonlarının sıklaşacak olması. Atmosferdeki ısınmayla birlikte anlık yağışların şiddetinin katlanarak artacağını belirten uzmanlar, benzer sel ve su baskını manzaralarının önümüzdeki aylarda tüm Avrupa ülkeleriyle birlikte Türkiye'nin genelinde de sıkça görüleceğini vurguluyor. Yaklaşan tehlike sadece aşırı yağışlarla da sınırlı kalmayacak; şu günlerde Avrupa kıtasını etkisi altına almaya başlayan kavurucu sıcak dalgalarının, çok yakın bir zaman dilimi içerisinde Türkiye'ye de giriş yapması kaçınılmaz görünüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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