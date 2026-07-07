“Su Baskınlarının Daha Şiddetlisini Göreceğiz”: Hava Sıcaklığında Rekor Artış Yaşandı, Orhan Şen Uyardı!

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı son değerlendirmelere göre, okyanus suyu sıcaklıklarındaki artış Temmuz ayının ilk günleri itibarıyla mevsim ortalamalarının 1.8 derece üzerine tırmandı. Bu ani yükselişin sonbahar aylarına doğru 6 derecelik kritik bir sınıra ulaşabileceğini öngören uzmanlar, bu durumun hem Türkiye hem de kıta Avrupası genelinde çok daha yıkıcı hava olaylarını tetikleyeceği yönünde ciddi uyarılarda bulunuyor. Özellikle büyük metropolleri tehdit eden bu yeni iklim evresi, ani ve şiddetli meteorolojik afetleri de beraberinde getirecek.

Yaşanan bu olağan dışı ısınmanın yol açacağı en büyük tehlikelerden biri, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da aniden bastıran ve hayatı felç eden su baskınlarının çok daha güçlü versiyonlarının sıklaşacak olması. Atmosferdeki ısınmayla birlikte anlık yağışların şiddetinin katlanarak artacağını belirten uzmanlar, benzer sel ve su baskını manzaralarının önümüzdeki aylarda tüm Avrupa ülkeleriyle birlikte Türkiye'nin genelinde de sıkça görüleceğini vurguluyor. Yaklaşan tehlike sadece aşırı yağışlarla da sınırlı kalmayacak; şu günlerde Avrupa kıtasını etkisi altına almaya başlayan kavurucu sıcak dalgalarının, çok yakın bir zaman dilimi içerisinde Türkiye'ye de giriş yapması kaçınılmaz görünüyor.