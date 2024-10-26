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Stüdyo Gülmekten Kırıldı: Ahmet Çakar'ın Canlı Yayında Gaz Çıkardığı Anlar İzleyenleri Şaşkına Çevirdi

Stüdyo Gülmekten Kırıldı: Ahmet Çakar'ın Canlı Yayında Gaz Çıkardığı Anlar İzleyenleri Şaşkına Çevirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Onedio Editörü
26.10.2024 - 19:36

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Canlı yayınlar, kuşkusuz ki, belirli bir zorluğa sahip. Beklenmedik kazalarla karşılaşma ihtimali her zaman mevcut.  Ancak bu zorluklar, canlı yayınların doğasının bir parçasıdır ve bu durum, onların dinamik ve gerçek zamanlı özelliklerini daha da ön plana çıkarır. Fakat elbette dikkat etmenin elzem olduğu bazı noktalar mevcut.

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Ahmet Çakar canlı yayında akılalmaz bir kazaya imza attı.

Ahmet Çakar canlı yayında akılalmaz bir kazaya imza attı.

Çakar'ın gaz çıkardığı anlar ekranlara yansırken, stüdyodakiler gülmekten programa devam edemedi.

Çakar'ın gaz çıkardığı anlar ekranlara yansırken, stüdyodakiler gülmekten programa devam edemedi.

İşte o anlar;

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