Sosyal Medyadan Tanıştığı Erkek ile Buluştuğunda Tacize Uğrayıp Boğazının Sıkıldığını Anlatan Kadın

'@eeylooss_' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, sosyal medyadan tanıştığı bir erkek ile buluştuğu sırada tacize uğradığı olayı anlattı.
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Eylül isimli kadın o videosunda, 'Keko tipliydi ama konuşma tarzı aşırı kibardı' dediği çocukla buluştuğunu ve o çocuğun kendisini tenha yerlere götürmeye çalıştığını fark edip 'Parka gidelim' teklifinde bulunduğunu belirtti.
Parka gittiklerinde ise, buluştuğu erkek önce Eylül'ü rahatsız olduğunu belirtmesine rağmen öptü, ardından ise göğüs bölgesini ve özel bölgesini elledi.
Eylül'ün yaşadığı olayı anlattığı o anlar: 👇
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