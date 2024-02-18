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Sosyal Medyadan Tanıştığı Erkek ile Buluştuğunda Tacize Uğrayıp Boğazının Sıkıldığını Anlatan Kadın

Sosyal Medyadan Tanıştığı Erkek ile Buluştuğunda Tacize Uğrayıp Boğazının Sıkıldığını Anlatan Kadın

Taciz Tehdit
Arya
Arya - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 20:32

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'@eeylooss_' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan genç, sosyal medyadan tanıştığı bir erkek ile buluştuğu sırada tacize uğradığı olayı anlattı.

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Eylül isimli kadın o videosunda, 'Keko tipliydi ama konuşma tarzı aşırı kibardı' dediği çocukla buluştuğunu ve o çocuğun kendisini tenha yerlere götürmeye çalıştığını fark edip 'Parka gidelim' teklifinde bulunduğunu belirtti.

Eylül isimli kadın o videosunda, 'Keko tipliydi ama konuşma tarzı aşırı kibardı' dediği çocukla buluştuğunu ve o çocuğun kendisini tenha yerlere götürmeye çalıştığını fark edip 'Parka gidelim' teklifinde bulunduğunu belirtti.

Parka gittiklerinde ise, buluştuğu erkek önce Eylül'ü rahatsız olduğunu belirtmesine rağmen öptü, ardından ise göğüs bölgesini ve özel bölgesini elledi.

Parka gittiklerinde ise, buluştuğu erkek önce Eylül'ü rahatsız olduğunu belirtmesine rağmen öptü, ardından ise göğüs bölgesini ve özel bölgesini elledi.

Yaşadıklarından rahatsız olan ve gitmeye çalıştığını belirten Eylül, ayağa kalkıp gitmeye çalıştığı sırada ise boğazının sıkıldığını belirtti. Yaşadıklarından sonra kaçan genç daha sonra da tehdit edildiğini söyledi.

Eylül'ün yaşadığı olayı anlattığı o anlar: 👇

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