Sosyal Medyada Dini Paylaşımlar Yapan İki İsim Telsizlerle Kabirde İlk Geceyi Canlandırdı

Sosyal medyada Kerem Önder ve Muhammed Bahçecik'in paylaşımlarına denk gelmişsinizdir. Bu iki isim, dini içerikli paylaşımlarıyla tanınıyor ve geniş bir takipçi kitlesi tarafından takip ediliyorlar.
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İki isim birlikte 'Kabirde İlk Gün" videosu çekti.
Telsizlerle kabirde ilk günü canlandırdıkları video sosyal medyada viral oldu.
İşte o video;
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Kafayı yemiş mecnunlar
Bir de akıl fikir vereydi. Böyle bir olaya şahit olmazdık.
Herkez mi kafayi yedi be arkadaş