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Sosyal Medyada Dini Paylaşımlar Yapan İki İsim Telsizlerle Kabirde İlk Geceyi Canlandırdı

Sosyal Medyada Dini Paylaşımlar Yapan İki İsim Telsizlerle Kabirde İlk Geceyi Canlandırdı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.06.2024 - 20:49

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Sosyal medyada Kerem Önder ve Muhammed Bahçecik'in paylaşımlarına denk gelmişsinizdir.  Bu iki isim, dini içerikli paylaşımlarıyla tanınıyor ve geniş bir takipçi kitlesi tarafından takip ediliyorlar.

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İki isim birlikte 'Kabirde İlk Gün" videosu çekti.

İki isim birlikte 'Kabirde İlk Gün" videosu çekti.

Telsizlerle kabirde ilk günü canlandırdıkları video sosyal medyada viral oldu.

Telsizlerle kabirde ilk günü canlandırdıkları video sosyal medyada viral oldu.

İşte o video;

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ArsenaL

Kafayı yemiş mecnunlar

Bozkurt

Bir de akıl fikir vereydi. Böyle bir olaya şahit olmazdık.

Talha Salcı

Herkez mi kafayi yedi be arkadaş