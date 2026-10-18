Ne Kavga Ediyorlar Ne de Hesap Soruyorlar: İnsanları Sessizce Hayatından Çıkaran 3 Burç
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Bazı insanlar hayatımızdan çıkarken uzun uzun konuşmayı tercih ederken bazıları hiçbir şey söylemeden uzaklaşıyor. Bir zamanlar her gün görüştüğünüz, saatlerce sohbet ettiğiniz biriyle bir anda bütün iletişiminiz kesilebiliyor. Üstelik ortada büyük bir tartışma veya belirgin bir sorun da olmayabiliyor. Astrolojiye göre bazı burçlar, birine karşı güvenini ya da ilgisini kaybettiğinde bunu açıklamak yerine sessizce mesafe koymayı tercih ediyor. Peki kimseye hesap vermeden kendi yoluna devam edebilen, hayatından insanları sessizce çıkaran 3 burç hangisi?
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Bazı burçlar için sessizce kaybolmak en kolay veda yolu.
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Akrep, kırıldığı yerde sessizce kapıyı kapatıyor.
Kova, bağlar ağırlaşınca nefes almak için uzaklaşıyor.
İkizler, ilgisi dağılınca fark ettirmeden kayboluyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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