Ne Kavga Ediyorlar Ne de Hesap Soruyorlar: İnsanları Sessizce Hayatından Çıkaran 3 Burç

Bazı insanlar için bir ilişkiyi bitirmek, oturup konuşmaktan çok daha kolay geliyor. Zor bir sohbete girmek, karşısındakinin tepkisiyle yüzleşmek ya da suçlu hissetmek istemedikleri için sessizliği seçiyorlar. Burçların duygularla başa çıkma biçimi de bu noktada farklılaşıyor.

Kimi burç kırıldığında içine kapanıyor, kimi sıkıştığını hissedince geri çekiliyor, kimi de ilgisini kaybettiği anda başka yöne bakıyor. Ortak nokta ise hepsinin kapıyı çarpmadan, gürültü çıkarmadan kapatması. Karşı taraf ne olduğunu anlamaya çalışırken onlar çoktan yollarına devam etmiş oluyor.