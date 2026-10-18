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Ne Kavga Ediyorlar Ne de Hesap Soruyorlar: İnsanları Sessizce Hayatından Çıkaran 3 Burç

Ne Kavga Ediyorlar Ne de Hesap Soruyorlar: İnsanları Sessizce Hayatından Çıkaran 3 Burç

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 09:10
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Bazı insanlar hayatımızdan çıkarken uzun uzun konuşmayı tercih ederken bazıları hiçbir şey söylemeden uzaklaşıyor. Bir zamanlar her gün görüştüğünüz, saatlerce sohbet ettiğiniz biriyle bir anda bütün iletişiminiz kesilebiliyor. Üstelik ortada büyük bir tartışma veya belirgin bir sorun da olmayabiliyor. Astrolojiye göre bazı burçlar, birine karşı güvenini ya da ilgisini kaybettiğinde bunu açıklamak yerine sessizce mesafe koymayı tercih ediyor. Peki kimseye hesap vermeden kendi yoluna devam edebilen, hayatından insanları sessizce çıkaran 3 burç hangisi?

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Bazı burçlar için sessizce kaybolmak en kolay veda yolu.

Bazı burçlar için sessizce kaybolmak en kolay veda yolu.

Bazı insanlar için bir ilişkiyi bitirmek, oturup konuşmaktan çok daha kolay geliyor. Zor bir sohbete girmek, karşısındakinin tepkisiyle yüzleşmek ya da suçlu hissetmek istemedikleri için sessizliği seçiyorlar. Burçların duygularla başa çıkma biçimi de bu noktada farklılaşıyor.

Kimi burç kırıldığında içine kapanıyor, kimi sıkıştığını hissedince geri çekiliyor, kimi de ilgisini kaybettiği anda başka yöne bakıyor. Ortak nokta ise hepsinin kapıyı çarpmadan, gürültü çıkarmadan kapatması. Karşı taraf ne olduğunu anlamaya çalışırken onlar çoktan yollarına devam etmiş oluyor.

Akrep, kırıldığı yerde sessizce kapıyı kapatıyor.

Akrep, kırıldığı yerde sessizce kapıyı kapatıyor.

Akrep çok derin hisseden ama bunu pek belli etmeyen bir burç. Güveni sarsıldığında ya da kırıldığında bunu size söylemek yerine içine atıyor. Bir süre sonra mesajlara geç cevap veriyor, sonra hiç cevap vermiyor.

Çünkü Akrep için bir kez karar verdi mi geri dönüş yok. Tartışmak ya da açıklama yapmak ona fazla yorucu geliyor. Bu sessizliği soğukluk sanabilirsiniz ama aslında kendini korumanın yolu. Yine de karşısındaki için açıklamasız kalmak çok daha zor.

Kova, bağlar ağırlaşınca nefes almak için uzaklaşıyor.

Kova, bağlar ağırlaşınca nefes almak için uzaklaşıyor.

Kova özgürlüğüne çok düşkün. Bir ilişkide beklentiler arttığında, kendini sıkışmış hissetmeye başlıyor. Bu durumda konuşup derdini anlatmak yerine yavaş yavaş uzaklaşmayı seçiyor.

Önce mesajlar seyrekleşiyor, ardından planlar iptal oluyor. Bir bakıyorsunuz ortada kimse kalmamış. Kova bunu çoğu zaman bilerek kırmak için yapmıyor. Duygusal yoğunluk karşısında nefes alabilmek için geri çekiliyor. Ama bunu size açıklamayı da gerek görmüyor.

İkizler, ilgisi dağılınca fark ettirmeden kayboluyor.

İkizler, ilgisi dağılınca fark ettirmeden kayboluyor.

İkizler'in dikkati çok hızlı dağılıyor. Bir ilişki ona ağır ya da sıkıcı gelmeye başladığında ilgisi başka bir yöne kayıyor. Üstelik bunu nasıl anlatacağını bilemediği için konuyu hiç açmıyor.

Siz farkında olmadan mesajlar azalıyor, görüşmeler uzuyor ve sonunda ortadan kayboluyor. Garip olan şu ki İkizler bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi geri dönebiliyor. Yani sizin için bitmiş bir hikaye, onun için hâlâ yarım kalmış olabilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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