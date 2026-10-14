Birinden Hoşlandığını Kendisine Bile İtiraf Edemeyen 4 Burç

Akrep duygularını çok derinden yaşar ama bunu kimseyle paylaşmaz. Birine karşı bir şeyler hissetmeye başladığında bu ona zayıflık gibi gelir. Bu yüzden önce kendini korumaya alır, soğuk ve mesafeli davranır.

O kişiyi hiç düşünmüyormuş gibi görünür ama aslında her şeyini aklında tutar. Arkadaşlarının 'Ondan hoşlanıyorsun' demesine bile 'Sadece merak ediyorum' diye cevap verir. Duygusunu kabul etmesi ancak çok emin olduğunda yaşanabilir.