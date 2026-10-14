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Birinden Hoşlandığını Kendisine Bile İtiraf Edemeyen 4 Burç

Birinden Hoşlandığını Kendisine Bile İtiraf Edemeyen 4 Burç

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 14:40
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Bazı insanlar için birinden hoşlanmak, ona bunu söylemekten bile daha zor olabiliyor. Çünkü önce kendilerine itiraf etmeleri gerekiyor. Kalp atışları hızlansa da 'Yok canım, sadece arkadaşız' diyerek geçiştiriyorlar. Peki hangi burçlar duygularını itiraf etmekte zorlanıyor? Gelin nedenleriyle birlikte öğrenelim…

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Akrep, hissini kontrol altında tutmak için önce kendinden saklıyor.

Akrep, hissini kontrol altında tutmak için önce kendinden saklıyor.

Akrep duygularını çok derinden yaşar ama bunu kimseyle paylaşmaz. Birine karşı bir şeyler hissetmeye başladığında bu ona zayıflık gibi gelir. Bu yüzden önce kendini korumaya alır, soğuk ve mesafeli davranır.

O kişiyi hiç düşünmüyormuş gibi görünür ama aslında her şeyini aklında tutar. Arkadaşlarının 'Ondan hoşlanıyorsun' demesine bile 'Sadece merak ediyorum' diye cevap verir. Duygusunu kabul etmesi ancak çok emin olduğunda yaşanabilir.

Oğlak, duygusuna mantıklı bir gerekçe bulana kadar susuyor.

Oğlak, duygusuna mantıklı bir gerekçe bulana kadar susuyor.

Oğlak her şeyi planlı ve kontrollü yürütmeyi sever. Duygular ise plana pek uymaz. Biri ilgisini çektiğinde bunu önce bir kenara koyar, 'Şu an zamanı değil, işlerim var' diyerek erteler.

Hoşlandığını kabul etmek ona bir risk gibi görünür. O yüzden kendine mantıklı bir sebep bulmadan hiçbir şey söylemez. İlgisini fark ettiğinde bile önce o kişiyi tanımak, güvenini kazanmasını beklemek ister. Bu süreç uzadıkça duygusu ona bile itiraf edilmemiş kalır.

Başak, hoşlandığı kişide bir kusur bulup duygusunu bastırıyor.

Başak, hoşlandığı kişide bir kusur bulup duygusunu bastırıyor.

Başak her şeyi ince ince analiz eder, duygular da bunun dışında kalmaz. Biri hoşuna gittiğinde önce o kişinin eksiklerini sıralamaya başlar. 'Fazla dağınık', 'Bana uygun değil' gibi sebepler bulur.

Oysa bu kusurları sayarken bile aklı hep o kişidedir. Söylediği küçük bir cümleyi, giydiği bir kıyafeti hatırlar. Başak bunun hoşlanmak olduğunu kabul etmek yerine kendini 'sadece dikkatliyim' diye ikna etmeyi tercih eder.

Kova, hislerini arkadaşlık diye adlandırıp işin içinden sıyrılıy…

Kova, hislerini arkadaşlık diye adlandırıp işin içinden sıyrılıy…

Kova özgürlüğüne çok düşkündür. Bağlanmak, kendisini kısıtlanmış hissetmesine neden olabilir. Bu yüzden biri ilgisini çektiğinde duygusuna 'ilişki' demek yerine 'sadece çok iyi anlaşıyoruz' der.

Duygularını sürekli analiz eder ama onları yaşamaktan kaçınır. O kişiyle saatlerce konuşabilir, sonra bir anda mesafe koyabilir. Hislerini adlandırmak ona bağlanmak gibi geldiği için en yakın arkadaş ya da çok iyi bir dost tanımıyla yetinir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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