Birinden Hoşlandığını Kendisine Bile İtiraf Edemeyen 4 Burç
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Bazı insanlar için birinden hoşlanmak, ona bunu söylemekten bile daha zor olabiliyor. Çünkü önce kendilerine itiraf etmeleri gerekiyor. Kalp atışları hızlansa da 'Yok canım, sadece arkadaşız' diyerek geçiştiriyorlar. Peki hangi burçlar duygularını itiraf etmekte zorlanıyor? Gelin nedenleriyle birlikte öğrenelim…
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Akrep, hissini kontrol altında tutmak için önce kendinden saklıyor.
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Oğlak, duygusuna mantıklı bir gerekçe bulana kadar susuyor.
Başak, hoşlandığı kişide bir kusur bulup duygusunu bastırıyor.
Kova, hislerini arkadaşlık diye adlandırıp işin içinden sıyrılıy…
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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