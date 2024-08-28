Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Son Durum: Kayıp Narin Bulundu mu, Yaşıyor mu? Narin Güran'a Ne Oldu, Nasıl Kayboldu? Narin Güran Olayı Nedir?

Son Durum: Kayıp Narin Bulundu mu, Yaşıyor mu? Narin Güran'a Ne Oldu, Nasıl Kayboldu? Narin Güran Olayı Nedir?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
28.08.2024 - 19:35

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde Kur'an kursuna gitmek üzere evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Kayıp Narin'i arama çalışmaları günlerdir devam ederken, son gelişmeler ve Narin Güran olayı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki; Narin Güran kimdir, nasıl kayboldu? Narin Güren olayı nedir, son durum ne? Kayıp Narin Bulundu mu, Yaşıyor mu?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Narin Güran Olayı Nedir, Nasıl Kayboldu?

Narin Güran Olayı Nedir, Nasıl Kayboldu?

Tüm Türkiye'nin konuştuğu olayın adresi Diyarbakır. Bağlar ilçesinde öğlen saatlerinde Kur'an kursuna gitmek için evden ayrılan küçük Narin o gün bugündür kayıp. Ailesi, Narin kurs çıkışı eve dönmeyince hemen durumu polise bildirdi ve geniş çaplı bir arama başlatıldı.

Arama Kurtarma Ekipleri 8 Gündür Narin'den Bir İz Arıyor!

Arama Kurtarma Ekipleri 8 Gündür Narin'den Bir İz Arıyor!

Küçük kızın bulunması için yürütülen arama çalışmaları, kapsamlı bir şekilde yürütülürken, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) bünyesindeki dalgıç ekipleri de bölgedeki sulama kanalında arama yaptı ve su altındaki olası izleri araştırdı.

Her Yer Didik Didik Ediliyor!

Her Yer Didik Didik Ediliyor!

Arama ekipleri, mahallenin çevresindeki kayalıkları, dere ve sazlık alanları, tarım alanlarını, tarlaları ve tarım arazilerini, boş alanları, mahallenin içindeki boş evleri, ahırları ve samanlıkları, evlerin bahçelerini detaylı bir şekilde inceledi.

Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!

21 Ağustos günü saat 15.15'te Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği görülüyor.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

''Biz her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı. Devlet tüm imkanlarını bize verdi ve bunları kullanıyoruz. Çok kısa bir süre kaldığını düşünüyorum. Elimizde deliller var, ifadeler var. Narin'in dakika dakika köydeki hareketlerini kayıt altına aldık. Deliller üzerinde yürüyoruz, sonuca çok yaklaştık, inşallah yakın zamanda sonucumuzu alacağız. Biz olayı ister istemez adli vaka olarak görüyoruz. Biz bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Sizlere açıklayamadığımız her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Arama çok daha büyük çaplı bir arama. Biz en ufak ihtimali bile değerlendirmek zorundayız, sonuç alacağız.''

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yapılan aramalarda bir terlik bulundu, ancak terliğin numarası küçük kızın ayak numarasıyla eşleşmedi.

Yapılan aramalarda bir terlik bulundu, ancak terliğin numarası küçük kızın ayak numarasıyla eşleşmedi.

Ardından evine yaklaşık 20 metre mesafede, yakınları kayalıklar üzerinde kan lekeleri buldu. Ancak lekelerin mahalleden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Didem Arslan'la Vazgeçme ekibi de küçük kızın son görüldüğü yerde çekim yaptı.

Didem Arslan'la Vazgeçme ekibi de küçük kızın son görüldüğü yerde çekim yaptı.

Didem Arslan'la Vazgeçme ekibi de küçük kızın son görüldüğü yerde çekim yaptı.Muhabir Büşra Seyis, Narin'in en son birlikte görüldüğü arkadaşlarıyla konuştu.

Tekrar Geleceğini Söylemiş!

Tekrar Geleceğini Söylemiş!

Narin'in en son arkadaşlarına acıktığını, uykusunun da geldiğini ve eve gidip yemek yiyip yatacağını söylediği ortaya çıktı. Hatta arkadaşları, Narin'in uyandıktan sonra saat 17:00 gibi tekrar yanlarına geleceğini söylediğini de anlattı.

Annesinin Açıklaması Sonrası Yayın Aniden Kesildi!

Annesinin Açıklaması Sonrası Yayın Aniden Kesildi!

Ayrıca programda ilginç anlar da yaşandı. Programa katılan anne bir detay anlattığı sırada yayın aniden kesildi. Anne açıklamasında, “Bizden şüphelenirler diye söylememiştim. O gün, askere gidecek olan oğlum ve iki arkadaşı bizim arka bahçede tütün içip, bir köpeğe zarar veriyorlardı. ‘Yapmayın, günahtır’ dedim' diye konuştu.

Yayının kesildiği o anları izlemek için bu içeriğimize bakabilirsiniz👇

Abisi İfadesi Alındıktan Sonra Serbest Bırakıldı!

Abisi İfadesi Alındıktan Sonra Serbest Bırakıldı!

Annenin programda söylediği sözlerin ardından emniyet güçleri yeni gözaltılar gerçekleştirdi. Didem Arslan gözaltına alınan kişinin Narin'in abisi Enes Güran olduğunu açıkladı. Ancak Güran ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Enes'in Kolundaki Isırık İzinden DNA Örneği Alınmış!

Enes'in Kolundaki Isırık İzinden DNA Örneği Alınmış!

Didem Arslan, canlı yayında amcasına Enes'in kolundaki ısırığın nedenini sordu. Amca ise, Enes'in sinirli biri olduğunu ve sık sık kendi kolunu ısırdığını iddia etti.

İşte Arslan ile amca arasındaki o diyalog:

Narin Güran Bulundu mu, Yaşıyor mu?

Narin Güran Bulundu mu, Yaşıyor mu?

Narin Güran'ın bulunduğuna dair resmi bir açıklama bulunmazken, TELE1 ana haber spikeri Burçin Atılgan da, Narin'in bir aile bireyinin yanında olduğunu ve hayatta olduğunu şu sözlerle iddia etti: 

''Arkadaşlar yayınım sırasında Narin ile ilgili bir bağlantı yaptık. Gazeteci arkadaşımız Narin’in çok çok yakın bir aile ferdi tarafından tutulduğunu ve yüksek olasılık hayatta olduğunu söyledi. Muhtemelen bugün iyi bir haber alacağız.''

Ayrıca, Diyarbakır Valiliği de, bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan küçük Narin'in cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını şu sözlerle bildirdi:

Ayrıca, Diyarbakır Valiliği de, bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan küçük Narin'in cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını şu sözlerle bildirdi:

''BASINA ve KAMUOYUNA 

 Bazı sosyal medya hesaplarında; kayıp olarak aranan Narin GÜRAN’ın (8) cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. 

Kayıp kız çocuğu Narin GÜRAN‘ın bulunabilmesi amacı ile Valiligimiz koordinasyonunda AFAD İl Müdürlüğümüze ve İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerce geniş çaplı arama faaliyetine titizlikle devam edilmektedir. 

 Vatandaşlarımızın, sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu tarz asılsız iddialara itibar etmemeleri rica olunur.

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Anne Yüksel Güran, verdiği bir röportajda kızının kendisinden düğün için gelinlik almasını istediğini ağlayarak şöyle anlattı:

Anne Yüksel Güran, verdiği bir röportajda kızının kendisinden düğün için gelinlik almasını istediğini ağlayarak şöyle anlattı:

''Bırakmadılar kızım gelinlik giysin. Tek kızımdı. Acım çok büyük. Başka Narinler kaybolmasın, başka anneler ağlamasın. Ne isterseniz vermeye hazırım, yeter ki kızımı bana verin, onu bir yere bırakın. Kızımın cesedini bile görsem şükredeceğim, ama kızım yok.''

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın