Son Durum: Kayıp Narin Bulundu mu, Yaşıyor mu? Narin Güran'a Ne Oldu, Nasıl Kayboldu? Narin Güran Olayı Nedir?

Narin Güran'ın bulunduğuna dair resmi bir açıklama bulunmazken, TELE1 ana haber spikeri Burçin Atılgan da, Narin'in bir aile bireyinin yanında olduğunu ve hayatta olduğunu şu sözlerle iddia etti:

''Arkadaşlar yayınım sırasında Narin ile ilgili bir bağlantı yaptık. Gazeteci arkadaşımız Narin’in çok çok yakın bir aile ferdi tarafından tutulduğunu ve yüksek olasılık hayatta olduğunu söyledi. Muhtemelen bugün iyi bir haber alacağız.''