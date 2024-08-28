Son Durum: Kayıp Narin Bulundu mu, Yaşıyor mu? Narin Güran'a Ne Oldu, Nasıl Kayboldu? Narin Güran Olayı Nedir?
Son Durum: Kayıp Narin Bulundu mu, Yaşıyor mu? Narin Güran'a Ne Oldu, Nasıl Kayboldu? Narin Güran Olayı Nedir?
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde Kur'an kursuna gitmek üzere evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Kayıp Narin'i arama çalışmaları günlerdir devam ederken, son gelişmeler ve Narin Güran olayı hakkında detaylar araştırılıyor. Peki; Narin Güran kimdir, nasıl kayboldu? Narin Güren olayı nedir, son durum ne? Kayıp Narin Bulundu mu, Yaşıyor mu?
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Narin Güran Olayı Nedir, Nasıl Kayboldu?
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Arama Kurtarma Ekipleri 8 Gündür Narin'den Bir İz Arıyor!
Her Yer Didik Didik Ediliyor!
Son Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
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Yapılan aramalarda bir terlik bulundu, ancak terliğin numarası küçük kızın ayak numarasıyla eşleşmedi.
Didem Arslan'la Vazgeçme ekibi de küçük kızın son görüldüğü yerde çekim yaptı.
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İşte Arslan ile amca arasındaki o diyalog:
Narin Güran Bulundu mu, Yaşıyor mu?
Ayrıca, Diyarbakır Valiliği de, bazı sosyal medya hesaplarında kayıp olarak aranan küçük Narin'in cenazesinin bulunduğuna yönelik yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını şu sözlerle bildirdi:
Anne Yüksel Güran, verdiği bir röportajda kızının kendisinden düğün için gelinlik almasını istediğini ağlayarak şöyle anlattı:
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