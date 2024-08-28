8 Yaşındaki Kayıp Narin İçin Gözaltına Alınan Kişi Yakın Akraba Çıktı: Anne Haberi Duyunca Fenalaştı!
8 Yaşındaki Kayıp Narin İçin Gözaltına Alınan Kişi Yakın Akraba Çıktı: Anne Haberi Duyunca Fenalaştı!
Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Gözaltına alınan kişinin, 8 yaşındaki talihsiz kızın birinci derece yakın akrabası olduğu ortaya çıktı. Narin Güran’ın annesinin ise olayı haber aldığında fenalık geçirdiği iddia edildi.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde Kur’an kursuna gitmek için evden çıkan ve bir daha haber alınmayan 8 yaşındaki Narin Güran olayında yeni gelişmeler yaşanıyor.
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Soruşturmayı yöneten Diyarbakır İl Jandarma Komutanı, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.
Ekol TV’de yer alan habere, gözaltına alınan kişi Narin’in birinci dereceden yakın bir akrabası.
ODA TV ise gözaltında olan yakın akrabanın kolunda diş izleri olduğu ve “kendim yaptım” diyerek ifade verdiğini iddia etmişti.
Narin Güran’ın annesinin, gözaltına alınan kişinin kimliğini öğrenince fenalık geçirdiği de gelen bilgiler arasında.
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Ayrıca T24, gözaltına alınan kişinin jandarma sorgusundan sonra serbest kaldığını iddia etti ancak konu ile ilgili resmi açıklama gelmedi.
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