8 Yaşındaki Kayıp Narin İçin Gözaltına Alınan Kişi Yakın Akraba Çıktı: Anne Haberi Duyunca Fenalaştı!

Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ederken, olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Gözaltına alınan kişinin, 8 yaşındaki talihsiz kızın birinci derece yakın akrabası olduğu ortaya çıktı. Narin Güran’ın annesinin ise olayı haber aldığında fenalık geçirdiği iddia edildi.