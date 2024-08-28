8 Yaşındaki Kayıp Narin’den Hala Haber Yok: "Soruşturmada Gözaltında Olanlar Var"

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Nahit Eren, yakından takip ettikleri soruşturma ile ilgili son bilgileri paylaştı. Eren’in açıklamasına göre, soruşturmada gözaltında olanlar var.