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8 Yaşındaki Kayıp Narin’den Hala Haber Yok: "Soruşturmada Gözaltında Olanlar Var"

8 Yaşındaki Kayıp Narin’den Hala Haber Yok: "Soruşturmada Gözaltında Olanlar Var"

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.08.2024 - 09:53

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ediyor. Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Nahit Eren, yakından takip ettikleri soruşturma ile ilgili son bilgileri paylaştı. Eren’in açıklamasına göre, soruşturmada gözaltında olanlar var.

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Diyarbakır Bağlar’da 21 Ağustos’ta evden Kur’an kursuna gitmek için çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin’i arama çalışmaları 8. gününde devam ediyor.

Diyarbakır Bağlar’da 21 Ağustos’ta evden Kur’an kursuna gitmek için çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin’i arama çalışmaları 8. gününde devam ediyor.

Cumhuriyet’ten Fahrettin Öztürk’e konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, soruşturmada “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadesi alınanların yanında “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alınanların da olduğunu kaydetti.

Cumhuriyet’ten Fahrettin Öztürk’e konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, soruşturmada “bilgi sahibi” sıfatıyla ifadesi alınanların yanında “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alınanların da olduğunu kaydetti.

Kaynak

Eren, soruşturmadaki gizlilik kararı sebebiyle gözaltında olanların isimlerini ise açıklayamacağını söyledi.

Eren, soruşturmadaki gizlilik kararı sebebiyle gözaltında olanların isimlerini ise açıklayamacağını söyledi.

Avukat Eren, Narin’in halasının iddiası olan “Kamerada Narin’in Kuran kursuna gidişinin olduğunu ancak çıkışının olmadığı” yönündeki iddiaya ilişkin de dosyada böyle bir bilginin bulunmadığını, Kuran kursu saatleri ile Narin’in kaybolduğu saatlerin örtüşmediğini belirtti.

Avukat Eren, Narin’in halasının iddiası olan “Kamerada Narin’in Kuran kursuna gidişinin olduğunu ancak çıkışının olmadığı” yönündeki iddiaya ilişkin de dosyada böyle bir bilginin bulunmadığını, Kuran kursu saatleri ile Narin’in kaybolduğu saatlerin örtüşmediğini belirtti.

Kurs imamın da ifadesine başvurulduğunu aktaran Eren, imamın evi dahil birçok evin de arandığını kaydetti.

Kurs imamın da ifadesine başvurulduğunu aktaran Eren, imamın evi dahil birçok evin de arandığını kaydetti.

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