Diyarbakır’da Kaybolan 8 Yaşındaki Narin’e Ne Oldu? En Son Giydiği Terliğin Teki Bulunmuştu

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde çarşamba günü Kur’an kursuna gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışamları 3’üncü gününde sürüyor. En son küçük kız çocuğunun giydiği terliğin teki arama ekipleri tarafından bulunmuştu. Narin’in annesi ise “Ne olur kızımı geri getirin” diye konuştu.