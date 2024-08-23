AK Partili Ali İhsan Yavuz: "Ekonomi Kötü Eyvallah Ama Özgür Olmadıktan Sonra Ne Anlamı Var?"
AK Partili Ali İhsan Yavuz: "Ekonomi Kötü Eyvallah Ama Özgür Olmadıktan Sonra Ne Anlamı Var?"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ekonomin kötü olduğunu kabul ederek, 'İsrail'in 'Demir Kubbe'si varsa bizim de 'Çelik Kubbe'miz var Allah'ın izniyle. Kendini savunamıyorsan ekonominin bir anlamı var mı?' dedi.
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin Yalova’da düzenlediği toplantıda açıklamalarda bulundu.
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Türkiye’nin son yıllarda savunmaya sanayisinde yaptığı başarıları hatırlatan Yavuz, ekonominin kötü olmasını da kabul etti.
“Amerika, 'bana hava savunma sistemi ver', vermiyor. Parasıyla oradan alayım, 'alamazsın' diyor. Niye? 'İstediğim zaman sana her türlü operasyonu yapmam lazım. Yok öyle yağma kardeşim. Geçti Bor'un pazarı…”
“İsrail'in 'Demir Kubbe'si varsa bizim de 'Çelik Kubbe'miz var Allah'ın izniyle. Hani 'ekonomi' diyoruz ya işte bu kısımları görmemezlikten gelmememiz gerekir. Ekonomi kabul ama özgür değilsen, kendini savunamıyorsan bir anlamı var mı?”
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