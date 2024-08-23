AK Partili Ali İhsan Yavuz: "Ekonomi Kötü Eyvallah Ama Özgür Olmadıktan Sonra Ne Anlamı Var?"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, ekonomin kötü olduğunu kabul ederek, 'İsrail'in 'Demir Kubbe'si varsa bizim de 'Çelik Kubbe'miz var Allah'ın izniyle. Kendini savunamıyorsan ekonominin bir anlamı var mı?' dedi.