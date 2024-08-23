Oda TV’den Hidayet Türkoğlu İddiası: "ABD’de Yaşıyor, Türkiye’de İki Maaş Birden Alıyor"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı görevini de yürüten Hidayet Türkoğlu için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Türkoğlu’nun, yılın 10 ayını ABD yaşadığı ve sadece 2 ay bulunduğu Türkiye’de çift maaş aldığı belirtildi.