Oda TV’den Hidayet Türkoğlu İddiası: "ABD’de Yaşıyor, Türkiye’de İki Maaş Birden Alıyor"
Oda TV’den Hidayet Türkoğlu İddiası: "ABD’de Yaşıyor, Türkiye’de İki Maaş Birden Alıyor"
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanlığının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı danışmanlığı görevini de yürüten Hidayet Türkoğlu için ilginç bir iddia ortaya atıldı. Türkoğlu’nun, yılın 10 ayını ABD yaşadığı ve sadece 2 ay bulunduğu Türkiye’de çift maaş aldığı belirtildi.
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Türk basketbolunun en iyilerinden biri olan Hidayet Türkoğlu, Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı ve TBF Başkanlığı görevini yürütüyor.
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Oda TV’de Hürrem Elmasçı mahlasıyla yazılan yazıda, Hidayet Türkoğlu için ilginç iddialar yer aldı.
Oda TV’ye göre, Hidayet Türkoğlu Türkiye’de iki görevi olmasına rağmen yılın 10 ayını ABD’de geçiriyor. Türkoğlu, hem Florida’da hem de Los Angeles’ta satın adlığı evlerde yaşıyor.
Yılda sadece 2 ay Türkiye’de kalan TBF Başkanı, hem danışmanlık hem de başkanlık maaşını almaya da devam ediyor.
Ayrıca yazıdaki bir diğer iddia da Hidayet Türkoğlu’nun, son başkanlık seçiminde yarıştığı yine Türk basketbolunun efsane isimlerinden eski TBF Başkanı Harun Erdenay ile ilgili.
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Hidayet Türkoğlu, yeni yapılacak başkanlık seçiminde Erdenay’ın yeniden aday olmaması için TBF’de yüksek maaşla çalışmasını sağlamış. Oda TV’deki bilgilere göre, Harun Erdenay TBF’den aylık 600 bin lira maaş alıyormuş.
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