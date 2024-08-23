Barış Yarkadaş’ın Fatih Altaylı Anısına Direkt Yalanlama: “Hadise Tamamen Benim Anlattığım Gibi”
Barış Yarkadaş’ın Fatih Altaylı Anısına Direkt Yalanlama: “Hadise Tamamen Benim Anlattığım Gibi”
Gazeteci Barış Yarkadaş, Fatih Altaylı’nın kendisi hakkında söylediği sözler üzerine eski tarihli bir anısını Twitter üzerinden paylaştı. Yarkadaş’ın anısındaki kişi ise olayın tamamen yanlış aktarıldığını söyleyerek Yarkadaş’ı yalanladı.
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Fatih Altaylı, YouTube üzerinden yaptığı yayında, "Barış Yarkadaş enteresan bir figür. Gazeteci desen gazeteci değil, siyasetçi desen siyasetçi değil." ifadelerini kullanmıştı.
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Yarkadaş ise bu açıklamalar sonrasında zamanında Fatih Altaylı ile olan bir anısını paylaştı.
Yarkadaş’a göre, Güneş Gazetesi’nde beraber çalıştıkları zamanda Altaylı tüm çalışanların sefalet içinde yaşadığı dönemde varlıklı yaşıyordu.
Hatta Altaylı, bir çalışan için talep edilen “Yeni çocuğu doğdu. Para verin de süt alsın” talebine, “Ben de kendime süt alamıyorum” diyerek cevap vermiş.
Barış Yarkadaş’ın paylaşımı👇
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Yarkadaş’ın Altaylı ile anısında bahsettiği gazeteci Ahmet Tezcan ise olayın tamamen yanlış aktarıldığını söyledi.
Tezcan, o dönemde Fatih Altaylı’nın ailesinden birinin altınlarını bozdurup çalışanlara yardım ettiğini ifade etti.
“Ben çok iyi hatırlıyorum da sen biraz yanlış hatırlıyorsun Barış. ‘Bebeğe süt alacak’” dediğim bir arkadaş değildi bendim. Fatih öyle bir şey söylemedi aksine ‘Bana bir yerden 500 lira gelecek, onu dağıtacağız, sen bekle 100 lirasını sana verelim’ dedi ve dediği gibi oldu. Akşama kadar bekledim. Akşam çağırdılar ve 100 lirayı verdiler. SMA mama eczanede 51 lira, Tahtakale'de 49 lira idi. Derdim 2 kutu mama alabilmekti. Fatih öyle bir şey demedi, sevilir sevilmez tarafları herkes gibi vardır ama bu konuda adamlığı çoktur. Hadise benim yazdığım gibi.”
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