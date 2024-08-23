Barış Yarkadaş’ın Fatih Altaylı Anısına Direkt Yalanlama: “Hadise Tamamen Benim Anlattığım Gibi”

Gazeteci Barış Yarkadaş, Fatih Altaylı’nın kendisi hakkında söylediği sözler üzerine eski tarihli bir anısını Twitter üzerinden paylaştı. Yarkadaş’ın anısındaki kişi ise olayın tamamen yanlış aktarıldığını söyleyerek Yarkadaş’ı yalanladı.