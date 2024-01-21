Sömestr Tatilinde İçinizdeki Macerayıcı Çıkaracak 12 Seyahat Rotası Önerisi

“İnsanlığın sıfır noktası” olarak bilinen Göbeklitepe siz ve çocuğunuz için güzel bir tatil olabilir. Hem tarih bilgisi hem de insanlığa olan merakı sayesinde geleceğin arkeologları ya da tarihçilerini yetiştirmek için daha güzel bir seçenek olamazdı. Hazır Şanlıurfa’ya gelmişken Balıklıgöl’ü ziyaret etmeyi unutmayın.