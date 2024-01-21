Sömestr Tatilinde İçinizdeki Macerayıcı Çıkaracak 12 Seyahat Rotası Önerisi
Sömestr Tatilinde İçinizdeki Macerayıcı Çıkaracak 12 Seyahat Rotası Önerisi
Kaynak: https://yolcu360.com/blog/somestir-ta...
Sömestr tatili başlamışken sadece kayak yapmak değil bir şehri görmek, kültürünü tanımak da güzel bir alternatif olabilir. Yazı kışı güzel olan ve her biri birbirinden güzel rotaları merak ediyorsanız buyurun yazının devamına…
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1. Kemer
2. Yedigöller
3. Pamukkale
4. Eskişehir
5. Ankara
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6. Kapadokya
7. Safranbolu
8. Sapanca
9. Mardin
10. Göbeklitepe
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11. Bodrum
12. Edremit
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