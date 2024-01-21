Görüş Bildir
Haberler
Seyahat
Sömestr Tatilinde İçinizdeki Macerayıcı Çıkaracak 12 Seyahat Rotası Önerisi

Sömestr Tatilinde İçinizdeki Macerayıcı Çıkaracak 12 Seyahat Rotası Önerisi

Ara tatil
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 19:31

Sömestr tatili başlamışken sadece kayak yapmak değil bir şehri görmek, kültürünü tanımak da güzel bir alternatif olabilir. Yazı kışı güzel olan ve her biri birbirinden güzel rotaları merak ediyorsanız buyurun yazının devamına…

Kaynak: https://yolcu360.com/blog/somestir-ta...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kemer

1. Kemer

Antalya’nın her mevsimi ayrı güzel olan Kemer sömestr tatili için güzel bir seçenek olabilir. Hem tarihi mekanları hem de doğal güzelliği ile Likya yolu üzerinde bulunan Göynük Kalyonunu, Phaselis Antik Kenti ve  Tahtalı Dağınının tadını çıkarabilirsiniz.

2. Yedigöller

2. Yedigöller

Sonbahar ve kış mevsimini gözdesi Yedigöller özelikle manzarasıyla görenlere göz banyosu yaptırıyor adeta… Doğayı keşfetmeyi seven aileler için oldukça güzel bir seçenek olan Yedigöller Milli Parkı şehir hayatının grisinden ve kalabalığından bunalanlar için can kurtaran simidi olacak.

3. Pamukkale

3. Pamukkale

Pamukkale sadece yazın ziyaret edilir klişesini yıkmaya hazır mısınız? Özellikle travertenlerin üstünde yer alan Hierapolis Antik Kenti yılın her mevsimi görülmeye değer… Ayrıca yaz kış aynı sıcaklığa sahip Kleopatra Havuzuna girmeyi unutmayın.

4. Eskişehir

4. Eskişehir

Odunpazarı Evleri, Eti Arkeoloji Müzesi, Masal Şatosu ve saymakla bitmeyecek güzellikleriyle hem büyüklere hem küçüklere unutulmaz tatil anıları bırakacak Eskişehir’i sömestr tatili için listenize ekleyebilirsiniz. Hazır gitmişken çibörek yemeden dönmeyin.

5. Ankara

5. Ankara

Bu kışın ortasında Ankara ayazını kim çeker değil mi? Ama söz konusu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olunca çekilir! Çocuklarımıza öğreteceğimiz en önemli şeylerin başında gelen vatan sevgisini en iyi gösterebileceğiniz Anıtkabir, her biri birbirinden değerli ve geçmişten günümüze bizi tarihimizi gösteren müzeleri, hazır gelmişken termal turizmide yaşayalım diyeceğiniz Kızılcahamam ve Ayaş seçenekleriniz arasında olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Kapadokya

6. Kapadokya

Sonbahar ve kış aylarının uğrak noktası Kapadokya ile devam ediyor listemiz. UNESCO listesinde bulunan tarihi ve kültürel değerleri, belki binemeyiz ama sabah erken saatlerde izleyebileceğiniz balon turlarıyla Yaşar Kemal’in “Güzel Atlar Ülkesi” dediği Kapadokya sömestr tatili için seçenekleriniz arasında.

7. Safranbolu

7. Safranbolu

Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan Safranbolu evleri bu sömestir tatilinde çocuklarınıza öğretebileceğiniz bir başka değer olabilir. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan bu evler ve daha fazlası için Safranbolu meraklı minikleri ve ailelerini bekliyor.

8. Sapanca

8. Sapanca

İstanbul ve civarında sömestr için bir yerler arıyorsanız Sapanca oldukça ideal bir rota. Her mevsim nasıl güzel olabilir dediğimiz Sapanca’da göl manzaralı otelde kalabilir, enfes bir kahvaltı yapabilirsiniz. Hazır buraya gelmişken Maşukiye, Kartepe kayak merkezi, Ormanya’yı da görebilirsiniz.

9. Mardin

9. Mardin

Bu sömestr tatilinde tarih temalı bir tatil düşünüyorsanız Mardin iyi bir seçim olabilir. Hem tarihi dokusu hem de yenilikçi tarafıyla Mardin oldukça büyüleyici. Tarihi en iyi görerek ve hissederek yaşamak isteyenlerdenseniz neden bu tatilde Mardin’e gitmeyesiniz?

10. Göbeklitepe

10. Göbeklitepe

“İnsanlığın sıfır noktası” olarak bilinen Göbeklitepe siz ve çocuğunuz için güzel bir tatil olabilir. Hem tarih bilgisi hem de insanlığa olan merakı sayesinde geleceğin arkeologları ya da tarihçilerini yetiştirmek için daha güzel bir seçenek olamazdı. Hazır Şanlıurfa’ya gelmişken Balıklıgöl’ü ziyaret etmeyi unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Bodrum

11. Bodrum

Yazın kalabalığından iğne atılsa yere düşmeyen Bodrum kışın sakinlik arayanlar için oldukça ideal. Beyaz evleri, mavi denizi ve güzel gün batımı ile Bodrum’un keyfin bu sömestr tatilinde çıkarabilirsiniz.

12. Edremit

12. Edremit

Türkiye’nin Alpleri kabul edilen Kaz Dağlarına doğru ailece güzel bir gezi istiyorsanız Edremit güzel bir başlangıç noktası olabilir. Edremit’e 15 km uzaklıkta olan milli parkta ailece doğa yürüyüşleri yapabilir, Adatepe Köyünü gezebilir, Zeus Altarını ve Sütüven Şelalesini görebilirsiniz.

Bu içerikler de dikkatinizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın