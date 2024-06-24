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Sokakta Yaşamaktan Ev ve Araba Alan Bir Kadına Nasıl Dönüştüğünü Anlatan Sosyal Medya Kullanıcısı

Sokakta Yaşamaktan Ev ve Araba Alan Bir Kadına Nasıl Dönüştüğünü Anlatan Sosyal Medya Kullanıcısı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
24.06.2024 - 18:00

Sosyal medyada her geçen gün büyük kazançlar elde edip, lüks mekanlarda tatil yapanların sayısı artıyor. Son olarak İlayda isimli bir kullanıcı, 17 yaşında sokakta yaşayan bir kızdan nasıl dünyayı gezen, ev ve araba alan birine dönüştüğünü anlattı.

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Sosyal medya içerik üreticileri ve Influencer'ların kazançları sık sık tartışma konusu oluyor.

Sosyal medya içerik üreticileri ve Influencer'ların kazançları sık sık tartışma konusu oluyor.

''Nerden buluyorlar, nasıl kazanıyorlar?'' soruları kafaları karıştırırken, son olarak İlayda isimli içerik üreticisi paylaşımıyla konuyu tekrar gündeme taşıdı.

''Nerden buluyorlar, nasıl kazanıyorlar?'' soruları kafaları karıştırırken, son olarak İlayda isimli içerik üreticisi paylaşımıyla konuyu tekrar gündeme taşıdı.

Öncelikle videoyu izliyoruz, sonrasında gelen yorumlara hep birlikte bakıyoruz👇🏻

Çektiği videoda 17 yaşında sokakta kaldığını, daha sonra ise yaptığı iş sayesinde lüks bir hayata sahip olduğunu anlatan genç kadın, sosyal medya kullanıcılarından tepkiler alırken hayatı da sorgulattı.

Çektiği videoda 17 yaşında sokakta kaldığını, daha sonra ise yaptığı iş sayesinde lüks bir hayata sahip olduğunu anlatan genç kadın, sosyal medya kullanıcılarından tepkiler alırken hayatı da sorgulattı.

Kimileri kadının açıklamalarına inanmazken,

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Kimileri de olaya bambaşka yerden baktı.

Kimileri de olaya bambaşka yerden baktı.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com

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