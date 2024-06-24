Sokakta Yaşamaktan Ev ve Araba Alan Bir Kadına Nasıl Dönüştüğünü Anlatan Sosyal Medya Kullanıcısı

Sosyal medyada her geçen gün büyük kazançlar elde edip, lüks mekanlarda tatil yapanların sayısı artıyor. Son olarak İlayda isimli bir kullanıcı, 17 yaşında sokakta yaşayan bir kızdan nasıl dünyayı gezen, ev ve araba alan birine dönüştüğünü anlattı.