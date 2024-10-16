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ŞOK'a Buharlı Temizleyiciler Geliyor! 19 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Buharlı Temizleyiciler Geliyor! 19 Ekim 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
16.10.2024 - 11:53

ŞOK 19 Ekim ile 26 Ekim 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 19 - 26 Ekim 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Şok'a Gelen Elektronik Ürün Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Elektronik Ürün Modelleri ve Fiyatları

  • Skytech 65' 4K whaleOS Led Tv 17.599 TL,

  • Skytech 55' 4K whaleOS Led Tv 12.499 TL, 

  • Skytech 50' 4K whaleOS Led Tv 10.799 TL,

  • Fenoti 42' Full HD Android Smart Tv 6.999 TL,

  • Wellsoft Tv Battaniyesi 189 TL, 

  • Visco Ortopedik Yastık 499 TL, 

  • Kadın/Erkek Terlik 79,95 TL, 

  • Şemsiye 189 TL, 

  • 2'li Ranforce Yastık Kılıf 99,95 TL,

  • Kapı Önü Paspası 99,95 TL,

  • Uzaktan Kumandalı Drift Aracı 399 TL, 

  • Gokidy Dağılan Araç 99,95 TL, 

  • Kurbağa Top Yakalama Oyunu 149 TL, 

  • Boyama Yumurtaları 49,95 TL, 

  • Kedi/Köpek Pet Seti 119 TL,

  • Melisa Tekli Bebek 129 TL,

  • Dollyland Minkie İstiridye Bebek 59,95 TL, 

  • Pizza Sunum Seti 119 TL, 

  • Çıkartmalı Gelişim Atölyesi Kitap Çeşitleri 44,95 TL, 

  • Hot Wheels Tekli Arabalar 79,95 TL, 

  • Hot Wheels Fırlatma Seti 199 TL,

  • 30 cm Barbie Peri Bebek 249 TL 

25 TL ve üstü alışverişlerde geçerli;

  • 650 ml Duru Duş Jeli Çeşitleri 47 TL, 

  • 3x75 gram Superfresh Ton Balığı 99 TL,

  • 6'lı Ülker İkram Fındıklı 49 TL

Şok'a Gelen Vans Ayakkabı Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Vans Ayakkabı Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Beyaz Eşya ve Küçük Ev Aletleri Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Mobilya Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Mobilya Modelleri ve Fiyatları
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