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Günün Fırsatı: Çok Satan Listesinin Yıldızı Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Çok Satan Listesinin Yıldızı Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos İndirimde!

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
15.10.2024 - 16:29

Sıcak bir kahvenin veya serin bir içeceğin keyfini çıkarmak istiyorsanız, Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos tam size göre! Çok satanlar listenin yıldızı olmuş bu ürün şimdi Amazon fırsatları kapsamında indirimde!

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Bu içerik 15.10.2024 tarihinde güncellenmiştir. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. Stok durumuna göre fiyatlar değişiklik gösterebilir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.” 

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Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 1,4 litrelik hacmi ile sizi hiçbir yerde içeceksiz bırakmıyor.

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, 1,4 litrelik hacmi ile sizi hiçbir yerde içeceksiz bırakmıyor.

18/8 paslanmaz çelik ve BPA'sız malzemelerin kullanıldığı bu termos, çift duvarlı vakum yalıtımı özelliğine sahip. İster bir demlik dolusu kahve, ister farklı bir içecek olsun, 40 saat boyunca sıcak ya da 35 saate kadar soğuk kalmasını sağlıyor.

Hiçbir şekilde sızıntı yapmayan kapağa sahip olup, dökülme korkusu yaşamadan gönül rahatlığıyla yanınızda taşıyabilme konforu sağlıyor.

Hiçbir şekilde sızıntı yapmayan kapağa sahip olup, dökülme korkusu yaşamadan gönül rahatlığıyla yanınızda taşıyabilme konforu sağlıyor.

Paslanmaz çelik sürahinin her bir parçası bulaşık makinesinin üst bulaşık sepetinde temizlik için uygun olan termosu kaçırmayın.

Paslanmaz çelik sürahinin her bir parçası bulaşık makinesinin üst bulaşık sepetinde temizlik için uygun olan termosu kaçırmayın.

Amazon fırsatları arasında yer alan Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos, indirimli fiyatıyla burada sizi bekliyor.

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