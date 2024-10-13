Şişli Belediye Başkanı Çocuklar İçin Konuştu: "Veliler Okul Temizliyor, Devlet Kurumları Çöktü"

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, okula aç giden öğrenciler olduğunu ve okulların kirli olduğunu dile getirerek, 'Biz Şişli’de çocukları okula aç göndermeyeceğiz. Şişli’deki bütün pis okulları temizleyeceğiz. Bana bir fotoğraf geliyor, veliler okul temizliyor. Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü. Bunu kabul edin artık.” dedi.