Şişli Belediye Başkanı Çocuklar İçin Konuştu: "Veliler Okul Temizliyor, Devlet Kurumları Çöktü"

Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, okula aç giden öğrenciler olduğunu ve okulların kirli olduğunu dile getirerek, 'Biz Şişli’de çocukları okula aç göndermeyeceğiz. Şişli’deki bütün pis okulları temizleyeceğiz. Bana bir fotoğraf geliyor, veliler okul temizliyor. Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü. Bunu kabul edin artık.” dedi.
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Son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların temizliğinde sıkıntı yaşandığı ve çocukların okullara aç bir şekilde gittiği yönündeki haberler üzerine kendisine gelen şikayetleri değerlendiren Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, durumu düzeltmek için çalışacaklarını söyledi.
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Çocukların beslenme sıkıntısını ve okullardaki temizlik şikayetlerini değerlendiren Şahan, "Biz Şişli’de çocukları okula aç göndermeyeceğiz. Şişli’deki bütün pis okulları temizleyeceğiz. Bana bir fotoğraf geliyor, veliler okul temizliyor.Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü. Bunu kabul edin artık." ifadelerini kullandı.
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